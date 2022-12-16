本报记者 高 乔

国家市场监管总局日前公布《中小微企业跨境电商综合服务业务管理规范》《跨境电子商务交易服务质量评价》等4项跨境电子商务国家标准。专家认为，跨境电商领域4项新国标“打包”发布，为跨境电商领域走出国门、走向世界提供更多标准化支持，中国企业“买全球卖全球”将更“有谱”。

拓展外贸新空间

海外的果蔬生鲜端上中国家庭的餐桌，美妆产品、医药保健品、母婴产品广受中国消费者喜爱，中国的智能手机、智能家居用品走出国门远销海外……日渐成熟的“买全球卖全球”业态，不仅激发了国内外市场活力，也为外贸行业增长拓展了新空间。

近几年，中国跨境电商产业进入快速发展阶段，已成为中国对外贸易增长的核心动力。据海关统计，中国跨境电商进出口规模5年来增长近10倍。跨境电商占外贸的比重由2015年的不到1%增长到2021年的4.9%。2021年中国跨境电商进出口规模达1.92万亿元人民币，同比增长18.6%。

业内人士认为，跨境电商产业呈现显著特点。从商品看，九成以上的跨境电商货物为消费品。从企业主体来看，跨境电商大幅降低国际贸易的专业化门槛，中小微企业成为新型贸易经营者，民营企业占比超过九成。从渠道看，跨境电商从依托第三方平台为主，逐步开发出独立网站、社交网站、搜索引擎营销等多种新渠道。从节点看，作为跨境电商重要的境外节点，海外仓已成为新型外贸基础设施。目前，中国海外仓数量已超2000个，面积超1600万平方米，更多市场主体参与到海外仓建设中。

跨境电商的新特征也为跨境电商的规范性发展带来新挑战。中国标准化研究院高新技术标准化研究所主任孙兆洋表示，中小企业参与国际贸易面临外贸合规成本高、信息不互通等难题，跨境电商综合服务作为外贸综合服务亟需提高服务质量和效率。同时，受跨国家、跨地域、跨文化等多种因素的影响，交易商品名称多语言命名存在歧义、商品属性描述不清晰，关键指标缺失等问题，影响交易效率和交易质量。为了应对这些需求和挑战，跨境电商相关国家标准持续出台，为跨境电商发展提供支撑和保障。

促进规范化发展

同一种智能手机生产技术，在西班牙语和阿拉伯语中怎样统一描述？如何在不同语种环境中检索某一种陶瓷产品信息？跨境电商综合服务平台提供的服务有哪些具体要求？评价跨境电商平台的服务质量有哪些原则、指标和方法？最近公布的4项跨境电商国家标准给这些问题列出了明确“参考答案”。

“本次发布的4项跨境电子商务国家标准，对于提升跨境电商的整体发展水平具有重要作用。”孙兆洋认为，一是能够有效指导外贸综合服务企业及其合作的服务商，面向中小微企业开展跨境电商综合服务的运营和管理，提升外贸综合服务的质量、降低交易风险、促进外贸综合服务行业的健康发展。二是通过规范汉语、英语、法语、西班牙语、韩语、阿拉伯语、俄语等7种主要语言环境下多语种跨境电子商务交易商品的分类与命名、产品信息描述，保证相关产品分类及命名、信息描述在各文化背景和语言环境中的一致性和准确性，提高跨境电商的交易质量、降低交易成本。三是紧密围绕跨境电子商务发展交易服务过程中出现的信用体系不健全、知识产权意识薄弱、跨境交易欺诈难处理、维权难等问题，开展跨境电子商务交易服务质量评价，以评促建、以评促优，对于推动跨境电子商务交易服务信用体系建设、提高跨境电子商务平台经营者和平台内经营者的服务质量，保护境内外消费者的合法权益，打造诚信、规范的跨境电商交易环境，为跨境电子商务的良性互动和健康发展提供必要的制度保障和沟通渠道。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示：“4项新标准的出台有助于在跨境电商综合服务领域形成统一规范，提升跨境电商服务水平，为跨境电商产品信息描述提供模板，促进跨境电商产品合规，约束跨境电商企业行为，实现跨境电商领域高质量可持续发展。”

提升行业竞争力

近年来，国务院先后分6批设立132个跨境电商综合试验区，覆盖30个省区市。多部门探索形成以“六体系两平台”为核心的跨境电商综试区制度框架，在交易、支付、物流、通关、退税、结汇等各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。2021年4月，《跨境电子商务产品质量评价结果交换指南》《跨境电子商务出口商品信息描述规范》等5项国家标准公布。此次4项新国家标准为跨境电商规范发展又增加了“说明书”。

据悉，4项新标准发布之后，还会针对标准的范围和适用对象开展应用、实施、验证和改进。首先会面向不同的标准实施主体制定相关标准实施细则，与跨境电商综试区、跨境电商园区、跨境电商平台或跨境电商企业等合作开展标准的试点工作。根据试点结果，不断完善和修改标准内容，进一步推广标准的应用实施。

洪勇认为，从政策来看，要支持跨境电商平台企业做大做强，培育具有竞争力的跨境电商综合服务企业。鼓励有实力的跨境电商企业以自建或租赁方式建设海外仓，提升跨境电商出口的竞争力。此外，银行机构与跨境电商平台、市场采购贸易联网信息平台通过系统直联模式，加强贸易真实性审核，提升跨境电商人民币结算效率。应优化跨境电商园区服务，加快建设综合服务平台、物流分拣流水线、保税仓库等基础服务设施，提升跨境电商公共服务平台运维水平和运行效率。在物流方面，可依托水、陆、空综合物流优势，把握自贸区、综合保税区、综试区等政策机遇，加快建设整合供应链体系，为跨境电商发展提供高效服务。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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