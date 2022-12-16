国家级先进制造业集群增至45个（新数据 新看点）
2022年12月16日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：工信部
本报北京12月15日电 （记者王政）记者近日从工信部获悉：伴随着武汉市光电子信息集群等20个集群在工信部第三轮先进制造业集群决赛中胜出，我国重点培育的国家级先进制造业集群增至45个。
国家级集群成为推动制造业高质量发展的重要载体。45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元，布局建设了18家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的70%，拥有国家级技术创新载体1700余家，培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业。
国家级集群成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。45个国家级集群中，新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个，覆盖了制造强国建设重点领域。
国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。45个国家级集群涉及19个省（自治区、直辖市）、3个计划单列市，其中东部地区30个、中部地区8个、西部地区5个、东北地区2个，京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个，占2/3。
工信部有关负责人表示，下一步，将紧紧围绕集群培育目标任务，在总结经验基础上，创新思路举措，形成政策合力，加快构建省级—国家级—世界级集群梯次培育发展体系，完善央地联动、部门协同的工作机制，完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系，促进集群交流与合作，推动集群工作不断迈上新台阶。
《 人民日报 》（ 2022年12月16日 01 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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