四川自贡发力转型升级
老工业城市 新发展探索
2022年12月16日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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前不久，在四川自贡凤鸣通用机场，一款“四川智造”大型四发无人机实现首飞。这是自贡航空产业园落户企业四川腾盾科创股份有限公司自主研发，并拥有完全自主知识产权的产品。这一“飞”的背后，是自贡无人机及通航产业发展的“加速度”。
自2017年被列为全国首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区至今，自贡转型升级传统产业、持续发力新兴产业，推动更深层次改革和更高水平开放，走出了一条老工业城市转型升级之路。
聚力打造200亿级化工及新材料产业集群、200亿级绿色消费品工业产业集群，培育100亿级机械制造产业集群——自贡富顺县晨光经开区已吸引上百家企业，一批又一批高端制造、新材料化工项目相继落地。
今年，自贡立足盐卤资源、空域条件、工业基础优势，实施“工业强市”战略，通过“培育”和“招引”，打造新能源、新型化工、无人机及通航3个千亿级产业集群，全力推进项目建设，推动老工业城市转型发展。
自贡市委主要负责人表示，要立足自身优势和条件，优选细分领域新赛道“建圈强链”，实现由“跟跑式”发展向“领跑式”发展转变，走好老工业城市高质量发展之路。
目前，自贡全市工业园区建成面积达65.81平方公里，集聚规模以上工业企业415户，产值达1077.12亿元，占全市规上工业总产值的84.4%。
《 人民日报 》（ 2022年12月16日 11 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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