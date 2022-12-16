广州推进新一轮重大项目开工
2022年12月16日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州12月15日电 （记者罗艾桦）广东广州市2022年第四季度重大项目开工暨增芯项目动工活动于近日举行，共开工、竣工、签约重大项目454个，涉及国际综合交通枢纽、现代化产业体系、社会民生、城市更新等领域，总投资超7700亿元。
今年1—11月，广州市1654个“攻城拔寨”项目已完成投资5410亿元，完成年度计划104%。此次集中开工项目171个，总投资3850亿元；竣工160个，总投资1620亿元；签约123个，协议投资总额2269亿元。
《 人民日报 》（ 2022年12月16日 11 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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