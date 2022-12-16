本报记者 王永战

第二十届中国西部海外高新科技人才洽谈会开幕式现场。

泛 悦摄

近日，第二十届中国西部海外高新科技人才洽谈会（简称“海科会”）在成都举行。本届“海科会”紧扣党的二十大报告提出的“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，按照四川省委十二届二次全会关于“把教育科技人才作为战略先导”的要求，以“萃集国际英才·共享全球智慧”为主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，充分发挥“海科会”高端学术交流、前沿科技转化、人才项目引进的平台作用，为服务四川经济社会高质量发展提供强有力的科技和人才支撑。

大会期间，4名诺贝尔奖获得者、67名海内外院士、100多个海外创新团队以及海内外高校、科研机构、企业代表、国内高新科技行业领军企业负责人和专家学者等3000多名嘉宾以线下线上方式参会。其间还举办了首届科技协同国际创新论坛、首届川澳健康管理产业发展论坛暨肿瘤早筛大会、高端外国专家座谈会、全球青年学者论坛等活动，第八届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛决赛也于同期举办。

注重实效，锚定未来发展新方向

“这次我们带来了最新的研究课题，聚焦紫杉醇与红细胞共递送系统，改善抗肿瘤效果的技术研究”，12月12日，中国医学科学院输血研究所副所长曹晔博士在第四届中欧生命科学发展与合作论坛上分享了最新研究成果，引发与会人士浓厚兴趣。“整场论坛十分注重实效，锚定生物医药产业未来发展方向，分享了一系列前沿研究，将为推动成都生物医药产业发展带来源源动力。”成都市委组织部副部长、市委人才办常务副主任彭崇实感叹。

本届“海科会”着眼全球科技创新应用，瞄准未来产业发展、科技创新重点方向，分设主题活动、展览展示、创业大赛、行业论坛四大板块，内容设置紧贴创新发展主题。大会注重强化科技支撑引领行业赋能，开展加快制造强省建设、服务健康四川建设、助力数字产业新经济发展、助推食品工业产业升级、推进军民融合创新、提升安全发展能力等方面25个专场活动。

大会注重加大人才项目引进，举办全球青年学者论坛、首届科技协同国际创新论坛、海外人才项目引进成果展等活动，聚天下英才助川发展。大会还注重加强对接合作，将巴中市作为主题市，开展特色展示、经贸文化推介、项目签约等配套活动，并由绵阳、德阳、眉山、内江、资阳各市牵头承办相关分场的活动，推动更多海外优秀人才、优秀项目落户市（州）。

“未来产业中，材料是基础，智能纤维是研究方向。当前，纤维产业已经进入新赛道。”在12月10日举办的天府论坛上，中国科学院院士、东华大学材料学院院长朱美芳系统介绍了材料科学发展方向。作为纤维材料改性国家重点实验室主任，朱美芳率团队一直在高性能纤维及复合材料、功能纤维与智能材料等领域深入研究，取得显著成果。在当天的论坛上，包括她在内的五位海内外顶尖科学家发表演讲，围绕材料科学、泛素系统、大脑导航系统、人工智能、服务机器人等前沿发展方向，与现场嘉宾展开交流探讨，指明未来产业发展方向。

突出前瞻，服务产业发展新常态

创新之道，唯在得人。本届“海科会”聚力引进一批优秀海外人才，服务产业发展。12月11日，第二十届“海科会”海外人才及项目引进签约仪式在会议期间举办。

强化政策服务，推动海外引才。大会着眼于在更大范围、更高层次、更宽领域汇智聚才，加速促进创新要素融通、人才交流相通、合作共赢畅通。肝脏疾病新药研发、颠覆性制冷技术、星际农业……12月9日，第八届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛决赛在成都举办，参赛选手卞中华的《植物工厂水稻加代快繁关键技术与配套装备》获得一等奖。“这次比赛让更多人愿意投入现代农业中，未来我们会在四川打造一个西南地区水稻快速育种繁育中心。”卞中华说。

吸引人才项目参赛，促进经济高质量发展。自开赛以来，本届“海科杯”吸引了众多创新创业项目参赛，涉及领域涵盖智能智造与大健康、乡村振兴与现代服务、新材料新能源与节能环保等。在决赛现场，来自14个国家和地区的100余名参赛选手激烈角逐。而为让比赛评选与市场充分接轨，主办方还组织开展项目与风投机构、园区企业持续对接洽谈。

以重点项目合作为引领，推动产业发展升级。本届“海科会”期间，经过前期发布项目需求信息、组织开展项目洽谈、召开专场对接活动，大会达成签约项目190个，较上届增加了15%，签约金额538.5亿元，较上一届增长了163%。同时，中欧红豆杉产业联盟、四川省人工影响天气无人机基地、四川轻化工大学智能无人系统研究院、无人机产业学院等多个创新平台也在大会期间成立或授牌。

强调融合，树牢办会组展新理念

迄今为止成功举办20届，累计引进高新科技和投资促进项目1200多个、签约金额3768.87亿元。经过多年发展，“海科会”已成为中国西部与世界人才合作的重要桥梁，中国西部最具影响力的引才引智平台，对推动中国科学技术发展、促进中国西部地区经济转型升级发挥了重要作用。

各类机构组织相互交流，共享发展理念。“海科会”期间，相关部委负责同志，近30个四川省直有关部门，部分市（州）、县（市、区）相关负责人，在川高等院校、科研院所、科技园区等引才单位代表，国内知名企业、风投机构代表等国内嘉宾线下参与。此外，大会还邀请到一大批全球知名大学、科研机构和专业协会参会，让思想火花同台迸发，充分体现“海科会”的平台凝聚力和融合性，进一步扩大了“海科会”的国际影响力和知名度。

“今日之四川，在国家创新版图中的地位愈显突出，已经成为海内外英才创新创业的一片热土。”在本届“海科会”开幕式上，四川省委书记王晓晖说，四川将持续提供更加优良的政策环境、法治环境、政务环境、人文环境，让海内外人才机构投资放心、创业安心、发展顺心、生活舒心，书写成就事业的精彩华章。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 15 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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