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巴中打造人才创业热土、发展沃土

本报记者  宋豪新
2022年12月16日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　记者在第二十届中国西部海外高新科技人才洽谈会巴中展区看到，48家企业220余种产品在展览中亮相。120余位嘉宾通过线下和线上结合的方式参会，巴中在“海科会”上广揽海内外英才。

　　重才、爱才、识才、聚才一直是巴中的优良传统。近年来，巴中市大力实施“巴山优才计划”“百千万引才工程”，积极构建人才培养、引进、使用等一体化政策激励体系，推动全市人才工作持续进步，为全市经济社会高质量发展提供坚实的人才支撑和智力支持。

　　今年6月，巴中市出台《“巴山优才培育计划”实施办法》，聚焦巴中市“1+3”主导产业、自主创新需求和社会发展需要，计划从2022年至2035年，采取分层分类遴选的方式，培养造就一支具有本地特色、创新发展、引领振兴的高层次人才队伍，助推巴中“三市两地一枢纽”建设。

　　多年来，巴中坚持党对人才工作的全面领导，深入实施新时代人才强市战略，始终把深化人才发展体制机制改革作为改革创新的重要任务，对标发达地区，持续创新人才引进、使用、评价、激励等方面具体政策措施，构建起全方位支持人才创业、鼓励人才创新的政策体系，让巴中成为人才实现梦想的创业热土、发展沃土。

　　一个不断崛起的巴中，正在以后发赶超之势加速发展。本届“海科会”上，巴中承诺为高层次人才提供最优的待遇、最大的支持和最好的服务，切实解决高层次人才来巴中发展的后顾之忧。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月16日 15 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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