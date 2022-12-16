本报记者 陆娅楠

粮食产量再创新高，高技术制造业较快增长，服务业生产有所放缓，但现代服务业增势较好……“总的来看，11月我国经济顶住疫情反弹等多重压力，总体上保持恢复态势。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

市场价格总体稳定

产业升级态势不变

11月，国际环境更趋复杂严峻，外需收缩进一步显现，国内疫情大面积反弹，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”加大，对经济运行制约明显。

面对新挑战，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实疫情防控优化措施，推动稳经济各项政策落地。

饭碗端牢，全国粮食产量再创新高。今年农业生产形势较好，全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，再获丰收；全国粮食总产量达到13731亿斤，比上年增加73.6亿斤，连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

减负稳岗，就业形势总体基本稳定。在就业优先政策措施作用下，尤其是针对大学生等重点群体帮扶力度加大，青年人失业率连续下降。11月，全国城镇调查失业率为5.7%，比上月上升0.2个百分点，其中16至24岁劳动力调查失业率为17.1%，比上月下降0.8个百分点。

保供稳价，居民消费价格温和上涨。今年1至11月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%。11月，全国居民消费价格同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点，扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月持平。

“在全球粮食和能源价格大幅上涨、输入性通胀压力较大的情况下，各地区各部门压实‘米袋子’‘菜篮子’责任制，完善重要民生商品价格调控机制，市场保供稳价扎实有效，居民消费价格温和上涨。”付凌晖说。

受疫情反弹、市场需求不足等因素影响，11月，全国规模以上工业增加值同比增长2.2%，较10月份回落2.8个百分点。怎么看待这种波动？

长远看，工业平稳增长的态势没有改变。国家统计局工业司副司长汤魏巍介绍，1至11月规上工业增加值同比增长3.8%，较前10月小幅回落0.2个百分点，累计增长总体稳定。

辩证看，产业结构升级的态势没有改变。11月，新能源汽车产量同比增长60.5%；太阳能工业用超白玻璃产量增长110.3%，较10月加快30.3个百分点；移动通信基站设备产量增长41.2%，新能源、新材料、高技术产品高速增长。前11月，我国高技术制造业增加值同比增长8.0%，高于规上工业增加值4.2个百分点，彰显工业经济韧性。

“展望未来，我国工业成长空间依然广阔，助力实体经济发展政策作用下，工业经济将继续平稳增长。”付凌晖说。

基础设施投资连续回升

高技术产业投资快速增长

秦巴山区，成渝中线高铁、西渝高铁安康至重庆段、西延高铁西安至铜川段相继开工建设，中西部铁路网填补留白、结构优化。

云贵高原，云南省百个重点水利工程集中开工，工程总投资515亿元；贵州夹岩水利枢纽、凤山水库工程、观音水库工程建设有序推进、不误工时。

长江三角洲，长三角一体化示范区重点项目开工仪式在上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地举行，13个重点项目开工，助力区域发展更有活力、更可持续。

11月，稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，发挥政策性开发性金融工具作用，推进重大项目建设，加快设备更新改造，加大民营经济支持力度，投资保持稳定增长。1至11月，全国固定资产投资同比增长5.3%，其中计划总投资亿元及以上大项目完成投资同比增长11.9%，支撑作用明显。

基础设施投资连续加快。1至11月，基础设施投资同比增长8.9%，增速比前10月加快0.2个百分点，连续七个月回升。其中，全国完成水利建设投资10085亿元，较去年全年增长33%，成为新中国成立以来水利建设完成投资最多的一年。

“适度超前开展基础设施投资，加快布局新型基础设施建设，加强薄弱领域补短板，有力支撑基础设施投资回升。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞说。

制造业投资稳定增长。积极支持重点领域设备更新改造，推动扩大制造业中长期贷款投放，强化投资要素保障，促进制造业投资较快增长。1至11月，制造业投资同比增长9.3%，快于全部固定资产投资4.0个百分点。同时，顺应经济升级发展需要，制造业企业加大设备更新改造力度，带动投资增长。1至11月，制造业技改投资同比增长9.1%，占全部制造业投资的比重为40.9%。

高技术产业投资快速增长。创新驱动战略深入实施，企业研发投入加大，带动相关行业投资增长。1至11月，高技术产业投资同比增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点。其中，以电子、医药为代表的高技术制造业投资同比增长23.0%。

民生补短板投资增长较快。聚焦补短板保民生，各方面持续加大教育、文化、医疗等公共领域投入。1至11月，社会领域投资同比增长12.5%。其中，卫生和社会工作投资增长27.8%。

罗毅飞介绍，从投资先行指标看，1至11月，新开工项目计划总投资同比增长20.3%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长21.5%，为投资持续稳定增长提供有力支撑。

消费市场明显承压

线上需求释放带动

“受疫情等因素冲击，11月份消费市场明显承压，市场销售降幅有所扩大。”国家统计局贸易外经司统计师付加奇介绍，11月本土疫情波及多数省份，居民出行减少、消费场景受限，非必需类商品销售和聚集型消费受到明显冲击。11月，社会消费品零售总额同比下降5.9%，其中，商品零售下降5.6%。

付加奇分析，市场规模占社会消费品零售总额比重较大的出行类商品销售下降，对消费市场影响较大。11月，限额以上单位汽车类、石油及制品类商品零售额同比分别下降4.2%和1.6%。同时，餐饮等接触式消费受到较大冲击，11月餐饮收入同比下降8.4%。

尽管疫情对消费市场造成短期扰动影响，但线上消费需求释放带动作用明显。

网上零售占比持续提升。1至11月，全国实物商品网上零售额同比增长6.4%，增速明显快于线下商品销售，占社会消费品零售总额的比重为27.1%，比前10月份提高0.9个百分点，自9月起占比连续提升。其中，与居民生活关系密切的吃类和用类商品网上零售同比分别增长15.1%和6.1%。

网络购物带动快递等行业较快增长。据国家邮政局测算，11月份中国快递发展指数同比增长1.2%；受“双11”网购促销带动，11月1日至11日快递包裹日均处理量是日常业务量的1.3倍。同时，网络消费、线上服务等带动信息服务类消费较快增长。

值得注意的是，前11月，在实体店铺零售中，生活必需品供应更为集中的便利店、食杂店零售额同比分别增长4.3%和3.5%，增速分别比限额以上单位商品零售额高2.2和1.4个百分点；自助式消费较多的超市、仓储会员店零售额分别增长3.1%和10.3%，增速分别比限额以上单位商品零售额高1.0和8.2个百分点。

“11月份市场销售承压主要是受疫情短期冲击影响，消费市场提质增效态势没有改变。”付加奇表示，随着进一步优化疫情防控措施的落地落实，扩内需促消费系列政策逐步见效，居民消费需求将不断释放，市场销售有望稳步恢复。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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