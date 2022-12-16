全国首个核能工业供热项目建成投用
2022年12月16日07:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月15日电 （记者谷业凯）我国首个核能工业供热项目15日在浙江省海盐县正式建成投用。这是继2021年浙江海盐核能供热示范项目一阶段工程建成以来，秦山核电和海盐县在核能综合利用方面取得的又一重大突破。该项目建成投用后，能够提供24小时热能供应保障，年工业供热约28.8万吉焦，相当于节约标准煤约1万吨，减排二氧化碳排放约2.4万吨。
据了解，该项目仅用4个月的时间完成建设，为多家工业用热企业提供能源替代，还搭建了我国首个核能工业供热示范平台。秦山核电还积极拓展核能供热多元化应用，进一步拓展核能供热在公益、公建、商业等领域的应用，为深入推进核能综合利用提供借鉴。
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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