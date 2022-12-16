12月15日消息，数据显示，今年11月，海信电视在卡塔尔销量环比增加49.5%，尤其是75英寸及以上大屏电视销量环比增长214%。

据悉，海信围绕卡塔尔当地对大屏高画质的本土化消费需求，通过UELD画质旗舰产品及激光电视等高质量好产品发力，在对比度、色域、高刷新率等方面持续提升，打造极致的影音体验，受到当地消费者的青睐。

“海信激光电视120L9新上市的时候卖23999卡塔尔币（约合6590美元），可以卡塔尔目前售价最高的电视，也是中国出口货值最高的家电产品。”海信国际营销公司中东非洲区总经理欧扬表示，海信高端电视在卡塔尔受欢迎的背后，一方面是海信电视的品牌溢价能力的提升，同时更说明中国品牌以更高水准的制造实力正在赢得全球高端消费者的信赖。

资料显示，中东及非洲地区是海信品牌最早“出海”的区域，也是海信品牌资产增长最快的海外市场之一。海信自2015 年开始布局卡塔尔市场，并在当地建立了完善的市场及售后团队。在世界杯开赛之前，海信坐落在多哈高端商场的品牌旗舰店正式营业，此举更进一步强化了与当地消费者沟通，为深耕自主品牌建设打下了坚实的基础。

(责编：董童、李源)

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