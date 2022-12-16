华润集团位列2022年世界品牌500强第66位
2022年12月16日08:19 | 来源：华润
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原标题：更进一步，华润集团位列2022年世界品牌500强第66位！
由世界品牌实验室(World Brand Lab)编制的2022年度(第十九届)《世界品牌500强》排行榜于12月15日在美国纽约揭晓。“华润”再一次实力上榜，位列2022年《世界品牌500强》第66名，比2021年上升了4位。同时，本次共有45个中国品牌入榜。在入选的中国品牌中，“华润”排名第七。
连续十九年发布的《世界品牌500强》(The World's 500 Most Influential Brands)，其评判依据是品牌的世界影响力。所谓品牌影响力(Brand Influence)，是指品牌开拓市场、占领市场并获得利润的能力。
按照品牌影响力的三项关键指标，即市场占有率(Market Share)、品牌忠诚度(Brand Loyalty)和全球领导力(Global Leadership)，世界品牌实验室对全球约15000个知名品牌进行了综合评分，最终推出了世界最具影响力的500个品牌。
本次华润位居《世界品牌500强》第66名，集团旗下众多优秀的子品牌们功不可没。在机遇与挑战并存的时代背景下，华润集团携手旗下各品牌积极承担社会责任，共克时艰，稳健前行，保供应稳增长。再一次入选“世界品牌500强”榜单，也彰显了“华润”商标品牌的综合实力和国际影响力。
未来，华润将继续秉承“引领商业进步，共创美好生活”的使命，围绕“大国民生”和“大国重器”两大业务方向，建设具有华润特色的国有资本投资公司及世界一流企业，推进华润高质量发展，以更多优质的产品和服务品牌陪伴左右,让人们感受到“更多美好”。
(责编：曹淼、李源)
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