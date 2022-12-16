李 丹

原标题：堵住隐形变异培训的“后门”

“双减”政策落实一年多来，校外培训市场“虚火”大幅下降，野蛮生长现象得到有效遏制。但不容忽视的是，一些以“高端家政”“众筹私教”“住家教师”等名义违规开办的隐形变异培训依然存在。许多隐藏在酒店咖啡厅、小区居民楼、暑假夏令营等“外包装”下的学科类培训，隐蔽性强、发现取证查处难，校外培训的“后门”还没有得到有效管控。

近日，教育部办公厅等12部门联合印发《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》，通过聚焦重点地区、关键时段、突出问题，重点从预防、发现和查处3个方面强化对隐形变异违规培训的整治，以巩固校外培训治理成果，规范校外培训行为。意见对学科类隐形变异培训坚持疏堵结合、精准治理，通过学校、培训机构、政府相关部门等多主体协同发力，既管“前门”，又堵“后门”。

从源头遏制隐形变异培训，要抓住重点，破解“发现难”问题。一是时间节点，即抓住寒暑假、节假日、休息日等重要时间点，盯住违规培训多发的商务楼宇、居民小区等重点场所，聚焦“一对一”“高端家政”“众筹私教”等重点形式，强化排查整治。二是线上巡查，通过不断更迭技术手段，提升线上巡查检查功能，尤其是要通过制定巡查标准，开展全国和地方巡查，探索建立有关机构、网站平台账户的计分管理制度，确保各类违规问题可以随时被发现。三是畅通监督举报渠道，充分调动群众参与监督的积极性，尤其是鼓励中小学教师利用课余时间自愿参与社会监督，探索开发“随手拍”等小程序，确保形成全社会治理合力。

从源头遏制隐形变异培训，还需着力破解“预防难”问题。一是加强对重点场所和重点网站的防控。二是着眼违规培训的提供主体，强化对重点机构和人员的防范。三是着眼违规培训的接受方，深化对学生家长的教育引导。

要强化学科类隐形变异培训治理的组织领导，各地要将其纳入到有关部门的职责范围之内，作为工作绩效考核的重要方面。同时，推进中央、省、市、县之间的层级治理协同，加强教育、政法、网信、发改、市场监管、科技、文化、旅游、妇联等部门的协同性，提升治理能力，更好发挥治理合力。

(责编：罗知之、陈键)

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