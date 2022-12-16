原标题：组团出海抢的不只是订单

“组团出海”体现了有效市场和有为政府的结合，成为各地快速响应中央要求，主动识变、积极应变并全力以赴稳住外贸基本盘的缩影。对广大市场主体来说，产品能否真正被国内外市场接受，还应在“内外兼修”上下功夫，不断增强参与市场竞争与可持续发展的能力。

继本月初浙江率先启动“千团万企拓市场抢订单行动”后，近些天又有四川、广东、福建等多个外贸大省开启了“组团出海”抢订单模式。把因疫情耽误的时间抢回来，把受阻滞的发展动能重新释放出来，让出海抢单成为这些省份不约而同的选择。

过去的3年，外贸行业在困难的条件下实现了逆势增长，不仅为我国经济平稳增长作出了巨大贡献，也为维护国际供应链产业链安全、助力全球抗疫贡献了中国力量。但一个不争的事实是，中国外贸增长正面临越来越多的困难，外需疲弱导致订单不足、成本攀升引发产业外迁、贸易保护挑起经贸摩擦等新老问题的交织，给传统外贸地区以及数量庞大的中小外贸企业带来了诸多困扰。

随着近期我国对疫情防控政策做出优化调整，外贸企业“走出去”加强交流合作的条件已具备。同时也要看到，欧美等主要经济体经济下行趋势越发明显，如果中国企业再不主动出击，订单不足的局面恐会更加突出。在此背景下，各地通过“组团出海”开拓市场，除了要找回之前流失的订单外，还向海外合作伙伴传递出中国经济加快恢复发展的信心和决心。

将发展重心转移到提振经济上来，推动经济发展大步向前，是当前各地面临的首要工作之一。12月6日召开的中共中央政治局会议强调，“推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资”“坚持真抓实干，激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”。我们注意到，此次“组团出海”多由地方政府以包机并提供补贴的方式进行，体现了有效市场和有为政府的结合，也成为各地快速响应中央要求，主动识变、积极应变并全力以赴稳住外贸基本盘的一个缩影。

“各地争相组团出海，没有最拼只有更拼”“一次见面胜过千封邮件”……从市场舆情看，各方对“组团出海”的做法和效果普遍表示认同，但也有声音认为，能参与其中的大多是大企业，对绝大多数的中小微外贸企业来说仍是“望梅止渴”。确实，并非所有的市场主体都能得到这样的机会，但客观上看，参与出海的这些领头企业可以积极发挥其带动示范效应，以点带面撬动整个产业链上下游企业共同发力，继而实现“一招活、全盘活”的效果。

不过，对中国外贸行业来说，仅靠“组团出海”这一招是远远不够的。下一步，在稳住外贸基本盘的基础上，推动外贸迈向高质量发展，还需要形成更加强有力的政策合力，最大限度地释放出政策组合效应。而对广大市场主体来说，一个企业的产品能不能真正被国内外市场接受，能不能培育出新的外贸增长点，从根本上说还需要企业在“内外兼修”上下功夫，不断增强参与市场竞争与可持续发展的能力。

年关将至，不失时机地“组团出海”抢订单，无论从哪个方面看都是一个好的开始，也有望为新年外贸“开门红”打下基础。但从长远来看，稳定的市场预期、充分的政策支持以及良好的营商环境，才是我国外向型经济可持续发展的根本所在。明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也应该是经济社会回归正常之年、活力恢复之年。对此，我们信心十足，也充满期待。

(责编：罗知之、陈键)

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