曹红艳

原标题：机动车“一升一降”走出绿色曲线

在刚刚发布的《中国移动源环境管理年报（2022年）》中，一组数据引人关注。从2018年到2021年，我国机动车保有量分别为3.27亿辆、3.48亿辆、3.72亿辆、3.95亿辆；全国机动车4项污染物排放总量分别为4065.3万吨、1663.8万吨、1593万吨、1557.7万吨。机动车保有量不断增长，污染物排放总量却在逐步下降，耐人寻味。

机动车“一升一降”的背后，首先是新能源汽车的快速增长。2021年，我国机动车保有量达到3.95亿辆，比2020年增长6.2%。其中，新能源汽车保有量达784万辆，比2020年增加292万辆，增长59.2%。新能源汽车销量首次超过300万辆，呈持续高速增长趋势。也就是说，尽管机动车总量增加，但增长的主力来自于清洁排放的新能源汽车。

机动车污染防治更是功不可没。近年来，我国在标准、油品、监管以及完善移动源污染治理体系等方面取得了积极进展。比如，每隔3年至5年加严标准，这是机动车污染控制最核心的一个举措。根据实际道路测试，国六重型柴油货车相比国五货车的氮氧化物和细颗粒物单车综合排放因子大幅下降约85%。此外，加快老旧车淘汰，推动油品质量升级，持续推进日见成效。与此同时，我国逐渐形成了较为完善的在用车排放检验方法体系，并建立了常态化的环保监管机制。研究发现，受强化在用车监管影响，与2017年生产的国五柴油货车相比，2019年生产的国五柴油货车氮氧化物排放因子明显下降，就是说在用车监管变严后，柴油货车生产厂商也感受到了压力，加快从根源上解决“出厂就超标”问题。

尽管移动源污染防治成绩不俗，但难改它成为我国大中城市空气污染重要来源的现实。特别是氮氧化物排放约占全国氮氧化物排放总量60%、对PM_2.5和臭氧污染贡献大的柴油货车污染都尚未得到有效解决。由此不难理解，生态环境部等15部门日前联手把打好柴油货车污染治理攻坚战作为“十四五”时期深入打好蓝天保卫战的一个标志性战役进行了部署，提出全国柴油货车氮氧化物排放量下降12%，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%等目标。

打好柴油货车污染治理攻坚战，将以货运量较大的京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原相关省份以及内蒙古自治区中西部城市为重点，推动运输结构调整和车船清洁化，加强柴油货车和非道路移动机械监管，强化部门、区域协同防控。具体措施包括，推进“公转铁”“公转水”行动，持续提升铁路干线货运能力，加快铁路专用线建设，精准补齐工矿企业、港口、物流园区铁路专用线短板。我国运输结构以公路运输为主，承担了约60%以上的旅客和货物运输。优化调整运输结构，构建以电气化铁路、清洁船舶为主的中长途客货运，以低排放汽车、新能源汽车为主的短途客货运体系是改善大气环境质量的重要举措之一。

此外，实施柴油货车清洁化行动，推动传统汽车清洁化和全面达标排放，加快推动汽车新能源化发展。推进非道路移动机械清洁发展，实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，强化排放监管，推动港口船舶绿色发展。实施重点用车企业强化监管行动，推进火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、建材（含砂石骨料）等重点行业企业清洁运输等，明确了路线图和时间表。

毋庸置疑，机动车“一升一降”走出的绿色曲线仍在延展，持续改善空气质量，移动源污染治理将有更大作为。

(责编：罗知之、陈键)

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