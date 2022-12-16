黄 鑫

原标题：数字经济“引擎”释放新动能

在中铝集团东北轻合金有限责任公司生产车间，工作人员在操控数控设备生产作业。 新华社记者 王建威摄

中国信息通信研究院最新发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，2021年，从规模上看，美国数字经济蝉联世界第一位，规模达15.3万亿美元，中国位居第二位，规模为7.1万亿美元。

工业和信息化部副部长张云明日前表示，5G、工业互联网等新型基础设施具有显著的乘数效应，在扩大有效投资、增加有效供给、稳定经济增长等方面作用巨大。要加快基础设施建设，进一步畅通经济社会信息“大动脉”；深化行业应用创新，进一步做强做优做大数字经济。

地方立法促进发展

白皮书介绍，全球数字经济战略布局与落地实施同步推进。全球数字经济战略动向整体呈现以下特点：数字经济发展战略层级不断提升，诸多领域政策以顶层设计的形式陆续出台；数字经济发展战略焦点更加集中，数字技术、数据要素、融合发展等成为战略重点；数字经济发展战略加快落地，各国以多部门协作机制、发布指南与路线图等方式推动数字经济实施见效；数字经济发展战略主体日渐丰富，除发达国家外，新兴经济体也在加快相关战略布局。

近日，我国各地纷纷立法促进数字经济发展。北京、山西先后出台《北京市数字经济促进条例》和《山西省数字经济促进条例》，并将于2023年1月1日起施行。此前，浙江、广东等省份也出台了数字经济促进条例，积极布局数字经济，推动经济高质量发展。

赛智产业研究院院长赵刚介绍，各地数字经济立法既有相同点，也各有侧重点。浙江省领制度创新之先，最早出台数字经济促进条例，为各地数字经济立法提供了样板；广东省高度重视数字经济发展，举全省之力探索制度创新的方法和路径，广州和深圳分别出台了市级数字经济促进条例；北京市数字经济地方立法历时2年，突出制度创新的前瞻性、专业性、严谨性和实用性，较为成熟，操作性也强。

赵刚分析，发展数字经济是各地推动经济高质量发展的主要动力。数字经济主要包括数字产业化和产业数字化。数字产业化包括电子制造、软件、互联网、云计算等高技术产业，是各地新的经济增长点，也已经成为发达地区的支柱产业，例如广东省的电子信息产业、北京市的软件产业都是地方的支柱产业。产业数字化是利用数字技术对传统产业进行数字化转型，提升传统产业效率和效益，是各地改造提升传统产业的支点。因此，发展数字经济能帮助地方打造经济高质量发展的双引擎，既培育了新动能，也推动旧动能升级改造，成为全国各地构建现代化经济体系的重要引擎。

发展数字经济也是各地加速要素资源市场化配置的重要手段。通过发展数字经济，地方可以建立实时在线的数字化、网络化市场，打破区域界限、行业壁垒和时空限制，产生网络效应，构建产业生态，促进供给和需求的高效匹配，推动各类资源要素快捷流动和市场化配置，畅通国内外经济循环。

发展数字经济还是各地构筑竞争新优势的重要抓手。数字技术是全球科技革命和产业变革的先机。发展数字经济，各地可以抢抓数字技术创新的前沿领域，提前布局，抢占制高点。例如，北京市布局数据要素产业、上海市布局人工智能产业、贵阳市布局大数据产业、南昌市布局虚拟现实产业，都为地方经济发展带来了新的活力和新的经济增长点。

产业数字化加速推进

白皮书指出，数字经济为全球经济复苏提供了重要支撑。2021年，测算的47个国家和地区的数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为85%，其中，第三产业数字化引领行业转型发展，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为8.6%、24.3%和45.3%。

“数字化是一场波澜壮阔的变革，是护航实体产业‘穿越风浪’的重要助手。其中，产业数字化通过连接上下游，以数据度量和流程优化实现精益制造、精准营销；通过高效协作应对市场变化，捕捉新机会。既深耕本土市场，也探索海外机会，实现国内国际双循环。”腾讯集团高级执行副总裁、腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生说。

此前，瑞泰马钢公司高温耐火材料生产链条长、环节复杂难优化，一直受高耗能、低效率困扰。瑞泰马钢联合腾讯云能源互联网和建筑空间物联网类操作系统微瓴，打造了行业第一家“透明工厂”，让生产流程、财务数据实现可视化、可优化。工作人员一旦发现某个生产环节出现了指标异常，就可以通过数据追溯，快速排查原因。“透明工厂”让生产能耗降低了10%，效率提升了12%，净利润也大幅提升。

在广汽本田的工厂，百度智能云的AI技术只需1秒钟就可以完成120多张图片的全车车灯质检，效率明显提高；在化纤龙头企业恒逸集团车间，智能质检设备的检验效率比人工质检效率提高了70%。百度智能云以企业生产经营的核心场景为突破口，通过对关键生产环节的优化，帮助产业端打造面向未来的竞争优势，目前已为汽车、电子、化工等20多个行业企业提供了智能化解决方案。

正如百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖所言，以云计算、人工智能、大数据等为代表的数字产业快速增长，持续与实体产业加速融合，不断增强实体产业发展的韧性。提升实体产业的数字化与智能化水平，已成为应对挑战的一个重要方向。

对于下一步推进产业数字化转型升级，工信部有关负责人表示，将深入开展制造业数字化转型行动，推进信息技术在工业生产各环节的应用。开展工业大数据价值提升行动，在原材料、装备制造、消费品、电子信息等行业打造工业大数据应用示范场景，培育数据驱动的新业态新模式。

深化行业应用创新

通过对数字技术的不断探索，在人工智能、AR、3D等虚拟科技的创新应用上，得物APP走在了行业前沿。比如，为了还原真实的试穿、试戴、试挂场景，得物APP最新升级的AR功能实现了多项技术、外观专利的创新，在模型贴合度、运动稳定性、还原真实度上属业界领先水平。得物APP建立的全行业最大的潮流商品模型数据库，覆盖球鞋、美妆、箱包、配饰等近10个消费品类，还首次将AR技术用于商品防伪。

“年轻人对商品品质、消费体验的潜在需求正在规模性释放，这是激发创业企业持续把数字技术创新作为保障品质消费、提升服务体验的内在动力。”得物APP副总裁陈颖说。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，数字经济是我国经济高质量发展的重要引擎，近年来，不少创新都是围绕数字技术产生的融合创新。

“数字经济是我国在全球具有比较优势的新经济形态。”赵刚介绍，我国信息网络基础设施的建设规模、数据资源的储量、互联网平台的数量等均在全球处于领先水平。我国大力发展数字经济核心产业，在集成电路、电子制造、基础软件、人工智能、量子信息等领域取得一批重大科技创新成果。我国数字经济企业覆盖电子制造、软件和信息服务、互联网与电信运营、电子商务等数字经济全产业链，涌现出华为、腾讯、阿里、百度等一批全球领先的数字经济企业。

据了解，百度紧抓自研技术，不断改造数字底座。比如，百度自研的昆仑芯已经量产数万片。作为7纳米通用型GPU，昆仑芯已经在工业质检场景中使用，较此前成本降低了65%。飞桨深度学习框架大幅降低了人工智能技术应用的门槛，更快推进产业智能化。

腾讯面向30多个行业推出400款数字技术产品和解决方案，实现了从云基础到行业应用的全覆盖，并持续加大研发投入，深耕音视频、数字孪生、安全等核心技术，围绕全真互联，探索数字技术在产业全链条中发挥潜力。腾讯也通过数字技术实现降本增效。3年时间，腾讯自身业务全部搬到腾讯云上运行。通过更灵活地调度资源，更敏捷地响应供需变化，光是IT成本这一项，每年就节省30亿元。

“相对于传统创新研发来说，数字技术在提质增效和缔造新产业新动能方面见效更快，当前数字经济产值占GDP比重已超过四成，要发挥数字经济的能动作用。在发展数字经济的过程中，尤其要重视推动数据要素的流通，将数据要素与传统的人才、技术、资本等要素重新组合，增强我国数字经济发展的原动力。”盘和林说。

(责编：罗知之、陈键)

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