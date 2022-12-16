马春阳

原标题：加大对违规减持惩戒力度

上市公司股东违规减持一直是监管部门的执法重点。自11月份以来，因股东违规减持而发布致歉公告的上市公司已逾10家，多数公司将违规减持原因归咎于“误操作”“规则理解不充分”等，对于违规的事后补救也多限于致歉层面，引起了部分投资者的关注和不满。

以某违规的上市券商为例，该公司发布公告称，其股东因未充分理解相关规定，在持有公司股份比例减持至低于5%之后的90日内，出现了未披露减持计划而减持的情形。其股东也解释称，此举并非其主观故意行为，主要系对减持相关规定解读理解不充分，已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响深表歉意。

再看一家自称“无心之举”的主板上市公司，在11月份连拉3个涨停、公司股价创出年内高点后，公司一位高管违规进行了减持。公司给出的致歉公告指出，公司监事在未披露股份减持计划的情况下，因其配偶误操作，通过集中竞价交易方式减持了公司股份，违反了相关规定。但令人心生疑窦的是，这次“误操作”的时间节点有些过于碰巧。

短时间内出现多家上市公司股东违规减持，值得深思。从近期违规案例看，涉事人员或发一纸公告一“歉”了之，或仅收到监管部门出具的一封警示函，违规成本明显过低，这很可能是违规减持层出不穷的一个重要原因。

其实，近年来我国在法律层面已经加大了对违规减持的处罚力度，比如证券法第一百八十六条规定，在限制转让期内转让证券，或者转让股票不符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以买卖证券等值以下的罚款。因此，对于近期发生的违规现象，监管层还有进一步加大处罚的空间。

需要看到，上市公司股份减持制度是资本市场的基础性制度，对于稳定上市公司治理、维护二级市场稳定、保护投资者特别是中小投资者合法权益具有十分重要的作用。一旦违规减持行为得不到有效遏制，不但严重影响中小股东对公司经营的预期，还会对投资者信心造成负面影响。同时，一旦产业资本大规模减持，轻则令市场承压，重则影响资本市场健康发展。

顽疾屡治不愈，还需下猛药。要真正遏制违规减持行为，监管层必须动真格，加大惩戒力度，提高违规成本，特别是对于减持过程中涉嫌虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，坚决从严惩处，让违规成本远远大于违规收益。同时，监管层还应进一步丰富监管手段，提高监管能力，比如利用大数据、人工智能等信息技术手段，对可能违规的重点账户给予追踪、检测，将违规行为消除于萌芽中，这样既可以提高监管效率，还可以更好地保护投资者权益，维护市场交易秩序。

(责编：罗知之、陈键)

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