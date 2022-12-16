姚 进

原标题：内外兼顾维护流动性平稳

12月15日，中国人民银行公告显示，当日开展6500亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%和2%，与此前持平。由于本月MLF到期量为5000亿元，专家认为，MLF加量续做，叠加12月5日全面降准落地，总量工具和结构性工具同时发力，有助于维护市场流动性合理充裕，更好地稳定市场信心和预期，在岁末年初之际保障金融市场平稳运行。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，央行选择对MLF进行等价加量续做，既是有效针对税期与年末银行考核压力等因素导致的短期流动性偏紧局面，稳定市场预期、实现供需平衡、熨平短期过度波动，也体现了呵护流动性合理充裕、灵活机动精准进行市场操作、谨慎使用价格型货币政策工具等多重政策意图。

与此同时，近期央行通过抵押补充贷款（PSL）、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性的总量规模较大，多种短中长期货币政策工具搭配运用，既保持了流动性投放力度，又较好地满足了金融机构对不同期限资金的合理需求，还有助于支持金融机构加大对实体经济特别是重点领域的信贷投放，充分说明流动性投放更好地处理了短期稳市场和长期调结构的关系。

降准之后是否降息是最近市场较为关注的话题。对于此次MLF中标利率与此前继续持平，庞溟认为，伴随着中国宏观经济企稳复苏、供求关系基本恢复稳定、需求逐步回暖走强，会带来消费动能快速释放、商品和服务需求价格走高、物价中枢整体抬升，应高度重视未来通胀升温的潜在可能性，谨慎使用价格型货币政策工具，MLF的等价续做对此也有所体现。

在招联金融首席研究员董希淼看来，MLF利率保持不变主要是考虑内外均衡问题，而且12月全面降准已经降低了银行资金成本。这意味着12月20日贷款市场报价利率（LPR）下降的可能性走低。从11月金融数据看，住户贷款特别是住户中长期贷款增长乏力，是拖累人民币贷款增长的重要因素，反映出居民消费意愿和需求仍然不足。应继续引导LPR尤其是5年期以上LPR适度下行，既减轻居民住房消费负担，又激发企业中长期融资需求，促进房地产市场平稳健康发展，更好地推动宏观经济稳步恢复。

“虽然防疫政策调整后的一段时间内稳增长需求较高，但2023年消费反弹带动经济回升的大趋势已基本确定。这意味着当前下调政策利率的必要性不大。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，与此同时，2023年物价形势有望继续保持整体稳定，加之房地产低迷、外需放缓等因素还会对宏观经济运行形成一定扰动，因此当前及未来一段时间也不具备上调政策利率的条件。

12月MLF利率保持不变，意味着当月LPR报价基础未发生变化。不过，9月以来商业银行启动新一轮存款利率下调，而且下调幅度整体上明显大于4月开启的年内首轮存款利率下调。12月降准落地也会降低金融机构资金成本每年约56亿元。王青表示，这些因素会抵消近期市场利率上升的影响，增加报价行下调LPR报价加点的动力。

(责编：罗知之、陈键)

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