中国太保：守护云南生态 积极助力生物多样性治理
继联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议于2021年10月在中国昆明成功举行后，今年12月7日，COP15第二阶段会议在加拿大蒙特利尔开幕。中国太保旗下中国太保产险云南分公司作为大会唯一保险合作单位，参加第二阶段会议户外广告展示，用国际化语言讲好亚洲象漫游故事，展现云南生物多样性保护与相关文化传承中的太保实践。
COP15是联合国生态环境领域最重要的一次会议，作为该会议唯一保险合作单位，中国太保产险云南分公司在第一阶段会议中从公众责任险、意外伤害险、机动车辆保险等方面全程保驾护航，除了保障大会，“中国太保护航亚洲象群北迁路”案例还得到了高度关注。
2021年，云南亚洲野生象群一路北迁“逛吃”搞事情，引发社会各界关注。野生象并不是头一回“闯祸”。中国太保一直致力野生动物保护工作，早在2009年，中国太保产险云南分公司联合林业部门开发了全球首款野生动物肇事公众责任保险，连续十余年承保普洱地区野生动物肇事公众责任保险，有效缓解野生动物保护与当地群众生产活动的矛盾，降低野生动物肇事对当地居民造成的损失，守护野生象、野猪、蛇、熊等国家保护级名录下野生动物，保障野生动物与人类和谐共存。中国太保产险野生动物肇事公众责任创新服务案例也成功入选中国银行保险报发布的“2021年度银行业保险业服务创新案例”中的“保险业年度影响力赔案”。
除了野生动物物种丰富外，云南省还是我国四大林区之一，植被种类多样性、林地面积、森林覆盖率、林木蓄积量均居全国前列。中国太保产险云南分公司坚持“绿水青山就是金山银山”理念，通过环境污染保险、中央政策性森林火灾保险及水电站建设保险，深入省内重点环保企业，解决环境污染问题，指导森林防火，守护云南一方水土，共建生态文明，共享绿色未来。
在第二阶段会议上，中国太保产险云南分公司结合云南本地生物多样性及保险产品服务特色，围绕亚洲象漫游故事设计制作户外广告宣传画面，表达共建生态文明、人与自然和谐共生的愿景，传递中国太保持续以“责任、智慧、温度”的太保服务，积极推动全球生物多样性治理进程。
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