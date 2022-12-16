人民网北京12月16日电 （记者罗知之）近日，中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜在第六届中国数字银行论坛上表示，作为为实体经济提供服务的金融业，是数字经济发展中的重要一环，与其他产业相比，金融业数字化与实体经济数字化的互动与融合更加深入和广泛，涵盖经济、文化、社会、生态等各领域，是推动现代产业体系建设进程中资源高效配置的融合剂和催化剂。

邢炜表示，银行业需以服务现代化产业体系建设为目标，大力突破数字化转型瓶颈。

一是数字化技术应用逐步落地，但对业务创新支撑力度不够。例如，目前银行业关注度很高的大数据、区块链和云计算等技术已日趋成熟，且已被广泛应用到银行的业务营销、风险管理、后台管理、贸易融资、供应链融资等多个环节，提升了管理效率、降低了运营成本、创新了业务模式。但是，现阶段的数字化转型对业务的底层逻辑及产品开发模式尚未发生根本改变，在瞬息万变的数字世界，目前的技术系统或平台难以满足现代客户服务需求，现代化生产和智能化场景所需的高弹性、可延展性、按需随享的金融服务还难以触达，不能有效支持业务前端的敏捷创新和迭代。

二是数据处理能力大幅提升，但数据市场价值难以体现。数据是开放化和智能化阶段的关键生产要素，银行机构虽然占据海量数据信息的优势，但存在数据标准不统一、数据质量参差不齐、数据断点多等突出问题，不同的数据资产由不同的部门分头管理，难以对数据资源进行全口径、全周期的有效管理，同时，数据资产开发者和使用者之间缺乏有效沟通和协同机制，使得数据资源使用率不高，数据价值难以充分体现，已成为影响当前银行业数字化转型的短板。

三是传统组织架构变革与组织级敏捷能力要求还有差距。敏捷反应能力是数字化转型的基本要求，近年来，银行业不断对传统组织架构进行变革，探索科技专营部门、金融科技公司等适应科技化、轻资产化发展趋势的运营管理模式，促进了数字化转型。但总体上看，部门分割、协同作业成本高、业务科技融合不够，难以形成创新合力的局面依然没有打破，这与数字化转型的敏捷逻辑相差较大。面对开放化和智能化的新格局，还需加大力度探索构建与数字化发展相匹配的敏捷型组织，彻底打破部门间、条线间的组织边界，彻底改变业务与科技“两张皮”的情况，力促业务、技术和数据之间深度融合。

四是智能化场景化服务不断加强，但还未能融入数字生态圈。数字经济条件下的现代产业体系中，各行各业、社会民生中将越来越倚重数字化全面连接。连接能力是实现数字化转型价值实现的重要手段和途径。银行机构不断在改变原有“铺网点、等客上门”的经营模式，大力发展“线上、线下”双线模式，但从实践来看，仅靠银行建立端到端的数字生态面临较大困难，需要依托数字化手段建立C端、B端和G端数字化渠道和场景连接，与外部生态合作方深度连接，打通全渠道、全场景的服务链条，构建共建共赢共享的数字生态圈。

五是银行间数字化发展不平衡，难以形成全行业统一的服务标准和能力。银行业金融机构由于规模和自身发展的因素，虽然都很重视数字化转型，但是发展存在较大差异。以科技投入为例，横向比较来看，2021年上市银行中，国有大行平均科技投入为179.2亿元，股份制银行为62亿元，城商行为8.1亿元，农商行为4.7亿元。大型银行与中小银行间的资金投入差距客观上反映了不同类型银行在数字化转型和数字金融服务方面的不平衡，在这种不平衡下，也对银行业整体为现代化产业体系提供较为标准和一致的数字化服务能力形成制约。

邢炜认为，银行业数字化创新和应用，将进一步激活社会发展活力、增进产业深度融合，促进区域均衡发展，推动现代化产业体系建设。下一步，数据治理、智能服务、风险防控、重构价值体系等将成为银行数字化转型的重点方向和领域。

一是通过数字技术和数据要素双轮驱动，充分发挥数据要素价值，强化高质量数据要素供给，推动数据要素标准体系建设，推进数据资源高效利用，构建产业链、贸易链、物流链、交易链以及消费、财富管理等全方位、多层次的金融支持服务体系，为加快建设现代化产业体系提供金融支持。

二是要进一步形成并强化包括数据融合、数据验证、数据安全、数据挖掘在内的数字治理体系。多渠道打破数字鸿沟，形成金融机构与产业数据、行业数据的技术对接标准，提高数据治理能力现代化水平。

三是大力发展数智融合的深度和广度，将服务智能化社会、企业、社区作为银行数字化发展的重要目标，对标产业数字化带来的生产组织和商业模式变革、企业资源开放与共享模式创新、社会场景聚合与生态对接等新形态新业态。全面推进客户产业数字化、线上化的智能连接，实现“一站式”、综合化、智能化金融服务。

四是变革风控模式。数字经济改变了传统产业生产经营模式和组织形态，同样，银行服务所面对的风险随之改变，在数字化产业体系中，银行面临的产业不再是一个企业、一个个体，而是一个链条、一个集群、或是一个生态，所需要的金融服务是千人千面、非标准化的，所处理的产业数据来源广泛复杂，因此对风控提出了更高要求，需要不断完善适应数字化新业态的风控机制，统筹传统安全和非传统安全，筑牢金融安全防线。

五是构建基于数字化发展的组织机构与价值理念。要加大人才培养引进力度，选拔具备数字思维的创新型人才，为数字经济发展建设提供人才支撑。坚持创新驱动提升组织效能，加快银行业组织体系变革，通过体制机制的转变，激发组织的新活力、新动能。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经