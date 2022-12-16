人民网北京12月16日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时透露，截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设，今年已发行专项债券的项目开工率达95%。

国家发展改革委新闻发言人表示，今年以来，国家发展改革委会同有关方面，用好用足投资政策工具，合理扩大有效投资。在房地产开发投资明显下滑的情况下，基础设施投资、制造业投资有力支撑了固定资产投资平稳增长，前三季度资本形成总额对经济增长贡献率为26.7%，对稳经济、调结构、补短板发挥了重要作用。

一是积极推动投资政策落地实施。报请国务院建立推进有效投资重要项目协调机制，发挥集中力量办大事的制度优势，全力推进政策性开发性金融工具支持重大项目建设，以及专项再贷款与财政贴息配套支持设备更新改造等工作。同时，进一步集中中央预算内投资力量办大事难事急事，扩大地方政府专项债券支持范围和可用作项目资本金的行业。截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设；全年6400亿元中央预算内投资已全部下达完毕，项目开工率达近5年最高水平；今年已发行专项债券的项目开工率达95%，已使用的专项债券规模较去年同期大幅提升。

二是加快推进重点领域项目建设。建立部际联席会议制度，扎实推进“十四五”规划102项重大工程落地实施。加强对国家重大工程和地方重点项目的调度，推动尽快形成实物工作量。交通方面，新建北京至雄安新区至商丘高速铁路、广西平陆运河等项目已开工建设，本溪至集安高速公路集安至桓仁段等项目正在加快建设。能源方面，金沙江下游风光水储一体化基地首个光伏电站建成投产，白鹤滩至浙江特高压直流输电工程重庆段顺利完成长江大跨越。水利方面，南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期已开工建设。高技术方面，高海拔宇宙线观测站、地球系统数值模拟装置等重大科技基础设施已完成建设任务。

三是不断提升项目前期工作质量。印发文件督促各地方依法依规履行项目建设程序，防止“未批先建”“边建边批”。组织召开全国发展改革系统电视电话会议，指导督促各地方扎实、深入、充分做好项目前期工作，加快推进重大项目建设。加快办理重大项目审批手续，截至11月底，已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元。积极协调解决项目前期工作中存在的难点、堵点问题，推动加快办理用地（用海）、规划许可、环评、施工许可等审批手续。

四是鼓励引导社会资本健康发展。报请国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，引导各类社会资本盘活老项目、投入新项目，促进存量资产和新增投资的良性循环。印发实施完善政策环境、支持民间投资发展的政策文件，提出发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用、深化放管服改革、优化民间投资社会环境等6个方面21条政策措施，用市场办法、改革举措激发民间投资活力。向有关方面推荐25个基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目，目前已有22个发行上市，发售基金757亿元，带动社会资本投入的新项目总投资超过4200亿元。

(责编：申佳平、吕骞)

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