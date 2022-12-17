本报北京12月16日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：1至11月，全社会用电量累计78588亿千瓦时，同比增长3.5%。分产业看，第一产业用电量1051亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量51860亿千瓦时，同比增长1.5%；第三产业用电量13576亿千瓦时，同比增长4.1%。城乡居民生活用电量12101亿千瓦时，同比增长12%。

11月份，全社会用电量6828亿千瓦时，同比增长0.4%。其中，第一产业用电量88亿千瓦时；第二产业用电量4789亿千瓦时；第三产业用电量1097亿千瓦时。城乡居民生活用电量854亿千瓦时。

中国电力企业联合会有关负责人介绍，1至11月，全国制造业用电量38723亿千瓦时，同比增长0.9%。其中，四大高载能行业用电量合计21041亿千瓦时，同比增长0.1%；高技术及装备制造业用电量8337亿千瓦时，同比增长2.9%；消费品制造业用电量5036亿千瓦时，同比下降1.2%；其他制造业行业用电量4310亿千瓦时，同比增长3.4%。

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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