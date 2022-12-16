人民网北京12月16日电 （黄盛）“2022年全球IPO活动明显放缓，中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区，IPO数量和筹资额分别占全球的37%和56%。”近日，安永发布的《中国内地和香港首次公开募股（IPO）市场调研》（以下简称《报告》）报告显示，A股市场一枝独秀，全球IPO数量和筹资额前两位均为上海证券交易所和深圳证券交易所。

《报告》显示，2022年全球IPO活动明显放缓，至今共有1333家企业在全球上市，筹资1795亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别下降45%和61%。中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区。

2022年A股市场预计共416家公司首发上市，筹资5849亿人民币，IPO数量同比下降15%，但筹资额同比增长9%，筹资额连续两年创年度历史纪录。

《报告》显示，2022年科创板全年筹资额超过主板，占比超过40%，名列筹资额首位。创业板列IPO数量第一。专精特新企业占上市新股总数比例上升，占比为历年最高，在国家政策的支持下，这仍将是未来几年的一大趋势。在上市新股中，专精特新企业超过百家，其中科创板上市的专精特新企业最多，占当年全部专精特新新股的38%。

安永北京主管合伙人杨淑娟表示：“IPO行业结构发生变化，科技、传媒和通信行业IPO占比逐年增加。由于发展‘硬科技’企业已成国家发展的重要举措，叠加科创板、北交所服务创新企业的定位，近年来，科技、传媒和通信行业以及生物科技与健康行业占比基本呈现上升趋势，拥有核心技术的工业企业亦名列前茅，而金融行业筹资王的宝座再次被以上行业超越。”

(责编：王震、吕骞)

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