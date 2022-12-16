人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）潍柴集团发布全球本体热效率最高的柴油机和天然气发动机；歌尔集团完成全球高端虚拟现实头显80%出货量；天瑞重工的凿岩机设备获评工信部制造业单项冠军产品……

自成立以来，潍坊高新区以龙头企业为核心，推动动力装备、汽车制造等产业转型升级，引领企业向高附加值、产业链上下游延伸，向“微笑曲线”两端迈进；布局“新赛道”、开辟“新场景”、培育“新物种”、推出“新打法”，做大做强磁技术、半导体、储能、氢能、航空航天、数字经济等新产业；打造雨林型产业生态，培强做大“拆不散、搬不走、压不垮”的特色产业集群。

数据显示，截至目前，潍坊高新区按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，已培育“隐形冠军”企业34家、“专精特新”企业119家。

在这背后，离不开科技创新力量支撑和科技平台建设。潍坊高新区瞄准科技前沿和未来产业发展发力，提升“部省共建”留学人员创业园。目前，共打造省级以上企业研发平台80家、支持企业依托各类研发平台提升自主创新能力。

“我们根据企业发展的不同需求，提供专业高效的服务，打造更完善的创新创业生态、更优越的营商环境。”潍坊高新区党工委委员、管委会副主任李涛表示。

同时，潍坊高新区推进“一企一平台”工程，扶持企业建设博士后科研工作站、工程实验室、离岸创新中心等，加速“登榜单”“上台阶”。

为激活城市活力，潍坊高新区加快发展新兴产业，重点做好“优存量”和“扩增量”两篇文章，聚力打造元宇宙、磁技术、氢能等五大产业链，实现传统产业“弯道超车”、新兴产业“换道超车”。

李涛介绍，下一步潍坊高新区将以半导体产业园和潍坊信息技术产业园为载体，沿产业链逐个环节开展招商，加快聚集一批“专精特新”优质企业，打造全球最大的硬件制造基地和全国一流的内容创作基地。

值得一提的是，为解决好人民群众“急难愁盼”问题，潍坊高新区通过扩充师资等方式，发展教育事业；引导高端医疗资源加速聚集，数字化手段让老百姓看病越来越省心；建成124个配套完善的口袋公园。

(责编：王震、吕骞)

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