人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）“数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、最具辐射力的经济形态，是国民经济的核心增长极之一，也是促进保险业数字化转型和高质量发展的新动能。”全国政协委员，原中国保监会党委副书记、副主席周延礼15日在2022第三届全球保险科技大会上表示。

周延礼认为，数字技术应用于保险经营管理场景化，改变了行业经营管理方式。业务管理流程模式、内部管理制度等也相应发生系列变化，保险业数字化转型呈现加快演进的态势。

“近年来，保险机构加大数字技术研发投入，用于提升数字化运营效率，不仅是管理方式的创新，而且带动了保险服务的效率变革。”周延礼分析，从保险理赔效率看，保险消费者数字化的体验，改变了传统保险服务的观感，车险理赔天数大幅减少。传统保险机构也将数字科技赋能产品创新、个性化服务、智能客服等衔接，探索保险服务数字化价值链重塑，以数字化转型来寻求全新的盈利增长点。

谈及什么是“数字化转型”，周延礼认为，由于数字化转型涉及信息技术领域较多，金融机构自身难以独自完成，必须加大资金投入，利用外脑选择数字化底座，解决数字化转型工程。

他表示，保险业数字化转型的驱动力是数字技术，也是多项前沿技术的融合。比如，大数据技术、网络技术、算力、算法、软件、硬件、物联网、人工智能、云计算、数字孪生等信息技术的融合发展。

值得一提的是，在数字技术的驱动下，我国传统保险机构正在加速布局数字化转型，借助数字技术赋能来实现整个交易流程的重塑，在精准营销、场景嵌入与智能理赔等环节不断创新改进。

“保险机构唯有加大科技投入、加速变革、注重数字价值，围绕数据资产形成，聚焦于主要细分服务场景来开拓客户、创新产品，未来才能赢取更大市场。”周延礼强调。

(责编：王震、吕骞)

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