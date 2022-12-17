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我国少数民族自治州首条城际高铁

弥蒙高铁开通运营

2022年12月17日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报昆明12月16日电  （记者叶传增）记者从中国铁路昆明局集团有限公司获悉：12月16日，云南弥勒至蒙自高铁（以下简称“弥蒙高铁”）开通运营。

　　弥蒙高铁位于云南省红河哈尼族彝族自治州境内，是全国30个少数民族自治州里的首条城际高铁，北起南（宁）昆（明）高铁弥勒站，向南途经弥勒市、开远市，止于红河州首府蒙自市，正线全长106公里，设计开行旅客列车时速目标值为250公里。开通后，昆明南站至红河州蒙自市红河站最快69分钟可达，红河州内弥勒、开远、蒙自等三个城市可实现半小时通达。

　　开工建设以来，国铁集团组织参建单位科学组织施工，创新攻克地质灾害难关，科学有序推进工程建设，架起冷水沟双线特大桥、泸江双线特大桥等52座桥梁，圆满完成施工任务。

　　据介绍，弥蒙高铁是连通南昆客运专线、昆（明）河（口）铁路的重要铁路干线，是我国西南地区出境至东盟国家铁路大通道的重要组成部分，其开通运营对加快沿线地区城镇化进程，促进旅游资源开发、推动乡村振兴具有重要意义，为云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心提供强有力的运力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月17日 05 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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