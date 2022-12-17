本报记者 叶传增

图①：远眺银杏村。

图②：游客们在银杏树下品尝银杏宴。

图③：银杏村的绣娘们在绣制绒绣。

图④：使用银杏果、银杏花制作的当地美食。

图⑤：银杏村的农家小院。

图⑥：俯瞰春日的银杏村，民居坐落在青葱的银杏树与农田之中。

图①为腾冲市委宣传部供图，图②至图⑥为龚德涛摄

江东社区隶属于云南省腾冲市固东镇，全村面积35.42平方公里，由江云、陈家寨、坝心、四合4个自然村组成。这里以满村银杏而闻名，有连片的银杏树1万余亩、4万余株，又被称作“银杏村”。

银杏村坐落于高山与激流之间的开阔平原。从高空俯瞰，村落被一棵棵银杏树包围着，令人不由生出“村在林中，林在村中”的感叹。2013年，江东社区银杏村被列入第二批中国传统村落名录。

12月的银杏村，宛如金色的海洋。清风拂过，扇子般的叶片从银杏树上飘落，铺满房檐、小巷、田埂、河道；阳光倾泻，在火山石垒起的围墙和小径上洒下斑驳的光影。置身此景，仿佛来到了美丽的童话世界。

以树为源话沧桑

银杏村人口4000有余，银杏树有4万多株。但奇怪的是，整个固东镇除了银杏村，其他村子却鲜有银杏树的踪迹。

为什么只有这里有银杏树？

与其特殊的地理和气候条件有关。银杏村位于火山熔岩台地，富含各种有机物，土质肥沃。气候上，银杏村属于亚热带高原山地气候，冬无严寒、夏无酷暑，气候宜人，为银杏树的生长提供了适宜的自然条件。

银杏村百年以上树龄的银杏树有1200多株，300年以上的有200余株。其中，最引人瞩目的莫过于村口的那棵树龄超过600岁的古银杏树。它树干高30米左右，树围6米。树干坚韧挺拔，树根盘绕交错，形成“树中有树、相依相偎”的奇观。

银杏村先有树，还是先有村？

银杏村历史悠久。《江东村志》记载，600多年前，江东先祖不远万里来此屯垦戍边。他们从家乡带来银杏种子，广泛栽培银杏树，历经数百年风雨，生生不息。

“银杏树寿命长，生长慢，自然条件下从栽种到结果要30多年。”江东社区党总支书记黄超金说，当地有诗云：“树木树人六百春，拔地参天荫子孙。”世世代代的江东人，一直奉行“前人栽树，后人乘凉”的古训，子子孙孙精心守护，持续不断地在房前屋后、道路山林里种下银杏树，这才成就了如今银杏满村的美景。

植树不易，保护更需长久努力。

2007年12月，腾冲市林业部门对银杏村百年以上树龄的古银杏树进行普查，对50余株树龄在500年以上的古银杏树实行挂牌保护，每年定期做“体检”。黄超金说，村子还建立了古树名木责任制，将保护银杏树写进了村规，严厉打击乱采滥挖、擅自移栽、非法砍伐古树等行为。村民们也自发用火山石砌成挡墙，将古树围护起来。待到银杏果成熟的季节，村民们不再爬树采摘，而是等待果子成熟掉落后再捡取。

以树为魂育文化

黄姓是银杏村的一个大姓。村里绝大多数的黄姓村民，都出自村里一处叫三道门的老建筑。

三道门是3处老宅子，宅子均是一正一厢加照壁的格局，火山石砌成的围墙将三家分隔开来。

现住在最右边一道门的黄之成今年71岁。在他小时候，这道门里住了20多户人家，后面人们陆续搬出三道门，在村里其他地方安家。黄之成家的院子里有5株银杏树，静静地见证老宅变迁，其中树龄最大的是一株300多年的雄树。

银杏属于雌雄异株植物，雄树开花，雌树结果。由于雄树并不能产生直接的经济效益，因此村里雌树种植得更多，雌树和雄树的比例大概是1000∶1。

雄树只授粉不结果，默默奉献，不求回报。每到收获银杏果的季节，当地群众都会给周边栽种雄树的家庭送点银杏果。两三斤虽然不多，却加深了邻里感情，形成了和谐互助的乡风。

时光荏苒，600余年来，银杏树被赋予了丰富的文化内涵，被誉为“感恩树”“养老树”“爱情树”……黄超金介绍，在当地有个不成文的规矩，子女分家时，老人会分得一些银杏树到名下，作为老年生活的一份保障。银杏叶和银杏果有较高的食用和药用价值，市场好的时候，银杏果每公斤能卖到100多元。

此外，银杏村还有新婚夫妇种植银杏树的习俗，寓意百年好合，果实累累，子孙兴旺。

以树为媒兴产业

炭火烤银杏果，剥皮即食，口感软糯，入口香甜；银杏花蒸鸡蛋，清香爽口；银杏果和当地散养的土鸡放入土陶炖煮，鲜美无比……“没有吃过银杏宴，等于没来银杏村。”在村中经营民宿的陈安相正在厨房里忙得热火朝天，他的母亲王恩满将一道道以银杏果、银杏花为食材的美味端上客人的餐桌。

赏银杏叶、吃银杏宴、住银杏村民宿，已经成为银杏村的特色旅游项目。然而这里过去可没有现在这么热闹。虽然拥有独特的银杏资源，但由于基础设施落后，银杏村一度不通路、不通电、不通水，是固东镇最贫困的地区之一。

69岁的王恩满在上世纪80年代嫁入银杏村。她出嫁时正值银杏金黄的时节，可她却无心欣赏。“村里没通路，进村翻了七八公里的山路，踩了一脚烂泥。难怪人家都说，嫁女莫嫁江东郎。”王恩满回忆。

2008年，在各级党委政府的支持下，银杏村确定了发展乡村旅游的目标，加强旅游基础设施建设，修建风景区二级公路、硬化村庄道路、完善水电……配套设施渐渐齐全。

开发过程中，当地注重对村庄原始风貌和生态的保护，在道路、房屋修建时，一律以保护银杏树为前提。“银杏树是村子的立身之本，宁愿路改道、房建小，也不能砍银杏树。”在黄超金看来，银杏村的开发与保护相辅相成。

“人不负青山，青山定不负人。”银杏村依托良好的生态环境，以银杏树为主角，以旅游为主线，闯出了一条乡村旅游致富路，2020年，江东社区入选第二批全国乡村旅游重点村名单。截至目前，银杏村共有农家乐和特色民宿176家，2021年旅游业综合效益6000多万元，村民人均可支配收入16150元。

“生态越来越好，腰包越来越鼓，现在是‘嫁女要嫁江东郎’。”看着满地金黄的银杏叶，王恩满脸上洋溢着盈盈笑意。

■游览贴士

银杏村每年的最佳游览时间是10月末至12月，此时的银杏叶全部变黄，整个村子被金色包裹，非常适合摄影。除了观赏银杏，村里还有石门古战场、三道门、天生桥等古迹可以游览参观。

银杏果是银杏村的特色美食，吃法多样。结束一天的游览，可以寻一处农家乐品尝一桌银杏宴。推荐菜品有炭火烤银杏果、银杏羹、银杏果炖鸡等。

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 06 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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