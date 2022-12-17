原标题：腾势汽车与腾讯达成战略合作

12月16日，腾势汽车与腾讯可持续社会价值事业部碳中和实验室（以下简称：腾讯SSV）达成战略合作伙伴关系，并举行签约仪式。

签约现场，双方互授“可持续发展战略合作伙伴”身份并达成合作协议，探索可持续发展出行解决方案，共创可持续社会价值。根据协议，双方将聚焦新能源汽车出行、碳普惠、碳中和知识体系普及、环保公益等领域，结合车企与互联网公司双方优势开展创新项目合作，共同传播及推广碳中和相关项目，助力推动低碳生活方式普及。

腾势汽车总经理赵长江表示：“新能源汽车普及在国家实现碳中和目标进程中扮演着重要角色，腾势始终秉持‘以绿电造绿车、绿电卖绿车、绿电充绿车’的可持续发展理念经营企业。在此次合作中，腾势汽车和腾讯也将充分发挥双方优势，从新能源低碳出行方式，到可持续发展的数字化实践，为碳中和目标的实现做出努力。”

腾讯碳中和高级顾问翟永平表示：“腾讯SSV以科技向善为使命，持续通过科技、产品、模式的创新，探索高质量、可持续的发展路径。此次在与腾势的合作中，双方将围绕生活出行领域共创优质内容、共建公益项目并联合传播推广，使低碳出行理念深入人心。”

腾势汽车作为一家只专注于高端新能源汽车的企业，始终坚持环境友好的产品设计理念及可持续发展的企业经营思维。在产品自身减少碳排放、环境友好的基础上，腾势汽车还启动“远方有书声--班班有个图书角”公益活动，用知识之光为乡村孩子成长之路照亮方向。

此次腾势汽车与腾讯SSV战略合作关系的达成，将带动更多的公众参与到绿色低碳发展中来。腾势将与更多用户、合作伙伴一起努力，为构筑可持续发展的电动化未来不懈探索。

(责编：曹淼、李源)

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