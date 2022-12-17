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铆足“牛”劲提质增量 农业农村部：全年牛羊肉产量有望再创新高

2022年12月17日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者李栋）据农业农村部消息，今年以来，全国肉牛肉羊生产呈现提质增量良好发展势头，养殖规模化率提高2个百分点以上，全年牛羊肉产量有望再创新高。

国家统计局公布的数据显示，前三季度，全国羊肉产量346万吨，增长1.5%；牛肉产量485万吨，比上年同期增长3.6%。据农业农村部监测，肉牛肉羊基础母畜存栏增加，1-10月，新生犊牛同比增长9.7%，新生羔羊同比增长1.8%。

“预计今年底可出栏6-7头，纯收可达8万多元。”广西罗城仫佬族自治县的肉牛养殖户宋训辉对今年的收入信心满满。自2019年得知县里有扶持肉牛养殖政策，宋训辉开始自己的创业之路，存栏量从起初的6头发展到目前37头，“肉牛养殖不仅找到了创业方向，也大大增加了家庭收入，让日子过得更有滋味。”

“在扶持群众发展肉牛养殖的同时，积极为肉牛养殖户提供防疫和技术服务，确保肉牛产业健康发展。”该县农业农村局相关负责人介绍，通过与科研单位合作，开展优质新品种选育、疫病综合防控、健康生态养殖和综合利用等关键技术研究，锚定市场需求，扩大养殖市场畅销的肉牛品种，“今年上半年，全县肉牛出栏2.36万头，同比增长20.3%。”

当前，各地发展牛羊产业势头强劲，内蒙古大力推进肉牛肉羊全产业链发展，吉林启动实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程，河南统筹财政资金15亿元推进肉牛奶牛产业发展，甘肃开展肉牛肉羊产业三年倍增行动，肉牛肉羊产业迎来新的发展机遇。

据农业农村部相关负责人介绍，今年，以实施推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案为重点，加强顶层设计和政策谋划，中央财政继续开展肉牛肉羊增量提质行动，着力推进增加北方基础母牛产能和南方牛羊草畜一体化发展。通过启动草原畜牧业转型升级项目、积极落实全国肉牛肉羊调出大县奖励政策等一系列举措，政策与市场同向发力，保证了肉牛肉羊生产发展势头持续向好。

(责编：赵竹青、吕骞)
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