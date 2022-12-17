周圆、叶昊鸣、樊曦

原标题：打通“大动脉” 畅通“微循环”——当前运输联动保通保畅观察

高速公路货车通行量日均值回升至720万辆，比低谷时上涨超过100万辆；主要航空公司日均航班量均呈回暖态势；铁路货运量在12月10日创下近期新高，达1128.5万吨……近期，随着疫情防控措施持续优化，交通运输行业相关运行指标持续向好，“主动脉”和“微循环”进一步畅通，为高效统筹疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。

交通运输运行指标稳中向好

“一系列政策发布后，很多卡口都撤了，下高速便捷很多。”12月9日，常年往返于河北、山东、江苏等地的卡车司机马师傅告诉记者，他从江苏返回河北时，进服务区也不再要求“落地检”。

交通物流是现代经济的经脉、民生保障的重要支撑。一段时间来，货运受阻、物流不畅等问题备受关注，疏通“大动脉”刻不容缓。

政策持续发力。12月7日，国务院联防联控机制综合组公布优化落实疫情防控的“新十条”，明确不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码等；12月8日，交通运输部印发通知，提出配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”……

各方积极抓政策落实。国铁集团停止查验旅客核酸证明及健康码；山东省自5日起取消港口码头、高速卡口等场所强制性核酸检测“落地检”要求；北京首都机场、大兴机场宣布进入航站楼不再扫码登记……

最新数据显示，12月14日，全国货运物流有序运行。国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1109.4万吨；监测港口完成集装箱吞吐量72.5万标箱，环比增长0.1%；民航保障货运航班714班，环比增长6.4%。

“全国交通运输网络总体畅通，物流指标稳中向好，保通保畅成果持续巩固，为促进产业链供应链稳定，支撑经济社会发展提供了有力服务保障。”交通运输部新闻发言人舒驰此前表示。

末端配送正在逐步畅通

12月15日一大早，在京东快递北京新仓营业部站点，大量的包裹堆积在门口，快递员们正在加紧拣选、装车。

“我们昨晚上半夜到的北京，一早就过来忙了。”京东物流上海浦新片区王桥营业部的快递员洪蛟主动报名来驰援北京。“现在货量还比较多，要尽快地送出去。”他说。

为解决快递积压问题，北京市邮政管理局督促快递企业加紧调派力量驰援北京。同时，责成快递企业对重点区域、防疫物资等重点物品优先保障投递派送。

围绕重点物资运输，四川充实生活物资终端配送队伍；中国铁路沈阳局集团有限公司在雪量较大地区增加调车班组，保证电煤、粮食等重点物资随到随装。

保障快递微循环畅通，邮政、顺丰等开启“夜派”模式，延长派件时长，保障快件尽快送达；中通、圆通等通过成立旺季专项小组、调配各方运力等方式，帮助基层网点恢复产能。

国家邮政局有关部门负责人表示，目前全国大部分地区堵点卡点已有效疏通，行业正在快速恢复有序运行。目前全国单日揽收量保持在3.6亿件以上。

物流畅通促产业链供应链稳定

在长安汽车重庆两江工厂，只见组装线上一台台机械手臂不断舞动，一辆辆汽车陆续下线……

物流运输是衔接产业链条的“血脉”。长安汽车物流中心总经理兰祥文表示，近些日子，政府部门落实货运司机“白名单”制度，帮助企业做好物流保畅、配套衔接等相关工作，保证原料运得进、产品运得出。

12月9日上午，一列满载货物的集装箱班列从天津集装箱中心站缓缓驶离，标志着天津港2022年中欧（中亚）班列运量首次突破9万标箱，同比增长近60%。

“我们大力推行中欧（中亚）班列货物‘船边直提’‘抵港直装’通关模式，实现集装箱装车‘零等待’，服务‘陆海内外联动、东西双向互济’开放格局的作用进一步凸显。”天津港集团副总裁许旭波说。

国铁集团数据显示，1至11月，中欧班列累计开行15162列、发送货物147.5万标箱，同比分别增长10%、11%，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

疫情发生以来，航运业发展受到一定冲击，相关产业链供应链面临考验。交通运输部门强化重点港口航道运行情况监测分析，引导主要班轮公司稳定我国出口航线运力供给。

“在各方努力下，我国港口航道运行平稳有序，为促进产业链供应链稳定、稳住经济大盘发挥了积极作用。”交通运输部水运局副局长郭青松介绍，今年前10个月，我国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.5%和4%。

面向未来，现代物流是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑。

国务院办公厅日前印发的《“十四五”现代物流发展规划》指出，推动构建现代物流体系，为建设现代产业体系、形成强大国内市场、推动高水平对外开放提供有力支撑。

国家发展改革委新闻发言人表示，这是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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