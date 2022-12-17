原标题：长征十一号运载火箭年度发射收官 实现15连胜

12月16日，由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的长征十一号运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空，成功将试验二十一号卫星送入预定轨道，长征十一号运载火箭年度发射圆满收官。这也是长征十一号运载火箭首飞以来的第15次发射，实现15连胜。

2022年，长征十一号运载火箭共执行四次发射任务，是该型号首飞以来发射次数最多的一年，标志着长征十一号运载火箭正逐步向高密度应用发射阶段迈进。

航天科技集团一院长征十一号运载火箭型号总体设计师董晓彬介绍，执行本次发射任务的长征十一号运载火箭，首次采用了发动机“定制匹配”方式进行设计，研制团队通过总体与分系统的联合论证，根据本次任务特点，挑选出性能上具有最佳适应性的固体火箭发动机，有效实现了发射轨迹优化，让长征十一号运载火箭飞得更稳、更准。

董晓彬介绍，本次发射任务中的杆系框架结构卫星支架是一款全新的产品，研制团队采用3D打印技术制备，使产品交付周期较传统形式缩短40%，在今年高密度发射的紧张周期内，有效保证了任务节点。

此外，采用3D打印技术制造的杆系框架结构卫星支架，在满足载荷要求的前提下最大限度地减轻了自身重量，提升了火箭的运载效率。

自2015年首飞以来，长征十一号运载火箭已完成陆态、海态2种发射方式，转战酒泉、西昌、太原三个发射场，连续取得11次陆地发射和4次海上发射任务的圆满成功，火箭技术状态成熟，具备年产10发的生产能力。

后续，长征十一号运载火箭将继续围绕客户需求，在保证任务连续成功的基础上，逐步进入高密度发射状态，保质保量完成相关宇航发射任务。2023年，长征十一号运载火箭还将采用陆态、海态等多种发射方式，在民用和商用航天发射领域不断开拓市场。（记者胡喆）

(责编：赵竹青、李楠桦)

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