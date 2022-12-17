原标题：中国证监会将正式实施货银对付改革

新华社北京12月16日电（记者刘慧）证监会16日宣布，货银对付（DVP）改革各项准备工作已全部就绪，将于12月26日正式实施。今年初，中国证监会启动货银对付改革，修订《证券登记结算管理办法》。

证监会信息显示，DVP是证券登记结算基础制度，是国际市场普遍采用的结算原则，用于防范证券和资金交收中的本金风险。本次改革遵循DVP原则的基本内涵，借鉴国际最佳实践，体现中国特色和阶段发展特征，按照市场化、法治化原则推进。改革保持投资者现有交易结算制度和习惯基本不变，通过打标识的方式建立证券交收与资金交收之间的关联，明确违约处置安排，对广大个人投资者没有影响。改革统筹发展与安全，有利于从制度上增强结算系统安全性，进一步吸引境外资金进入中国市场，扩大高水平制度型对外开放。

中国证券登记结算有限责任公司当日发布关于货银对付改革正式实施并进入过渡期的通知。中国结算信息显示，货银对付改革在经过了6个月的模拟运行后，自12月26日起正式实施并进入过渡期。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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