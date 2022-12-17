刘文文

原标题：中央经济工作会议强调着力扩大国内需求有何深意？

16日闭幕的中央经济工作会议强调，着力扩大国内需求。充分挖掘国内市场潜力，提升内需对经济增长的拉动作用。这有何深意？

中国人民大学重阳金融研究院研究员、宏观研究部副主任蔡彤娟对中新社表示，中国目前正处于“以外促内”转向“以内促外”的调整过程中，构建一个富有弹性和韧性的国内市场十分关键。没有需求，国内市场就是无源之水。

从当前形势来看，11月国内市场有效需求有所下滑。中国国家统计局日前发布的数据显示，11月社会消费品零售总额同比下降5.9%，比10月降幅扩大5.4个百分点。

“有效需求长期不足有可能导致国内大循环中内生动能失调，潜在生产能力损失。当务之急必须提振经济增长的内生动力。”蔡彤娟说。

会议提到，要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王孝松对中新社表示，从经济循环来看，需求和供给是相辅相成的。因此，扩大内需的同时，也必须从供给侧发力。供给侧结构性改革有助于将那些不太能够满足现代社会发展需求的产品和产能淘汰出去，不断优化产业结构。

“市场需要什么，我们就生产什么”，他继续说，虽有疫情影响，消费结构仍在不断优化升级。因此，扩大内需的同时，也要逐步调整产能，推动产品和服务朝着更高质量、更高水平、更高层次迈进。

会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟说，疫情加快了零售业从线下模式向线上模式转变的步伐，为线上消费群体的进一步扩大奠定了基础，为各产业和全社会加速数字化转型创造了契机。随着疫情防控措施进一步科学精准优化落实，稳需求促消费政策落地生效，线下消费场景也将渐次复苏、内需有望逐步恢复。

针对会议提到的多渠道增加城乡居民收入，蔡彤娟强调，要避免脱离收入谈消费。经过三年抗疫，居民收入有所下降，消费动力不足。只有切实提高居民可支配收入，才能有效促进消费。

她进一步说，调整收入分配结构、扩大中等收入群体比重是中长期问题。短期来看，政府可以通过发放消费券、节能补贴、低收入群体过节费等形式促进双节期间的消费，例如通过发放数字人民币红包的形式促进线上消费。

投资是国内需求的重要组成部分。会议指出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持。

在蔡彤娟看来，当前仍然要偏重对基建特别是新基建的投资，尤其是对网络和数字基础设施的投资，这是拉动投资和经济增长的重要动力。针对会议提到的鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，她表示，民营企业是中国经济内生增长动力和科技创新的重要力量，民营投资也是社会总投资的重要组成部分。政府应引导民营企业投资更加绿色化、低碳化、科技化，绿色金融、科技创新等领域的政策适当向民营企业倾斜。

北京大学经济政策研究所所长陈玉宇对中新社说，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，不仅在短期内起到作用，长期来说也鼓舞人心。有助于改善预期，提高投资积极性，激励全社会迸发活力，从而带来整个投资生态的改善。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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