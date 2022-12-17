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油价19日迎年内“最后一调” 或将“三连跌”

2022年12月17日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：油价19日迎年内“最后一调” 或将“三连跌”

12月19日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。

本轮调价将是2022年国内油价“最后一调”。继上轮成品油价格“两连跌”后，机构预计，本轮成品油价格或继续下跌，国内油价在年末将呈“三连跌”走势。

金联创成品油分析师姜娜表示，近期，受投资者担忧美联储延续激进加息政策、美国能源信息署(EIA)下调能源需求预期，以及成品油库存增加等多重利空因素影响，原油期货一度“六连跌”。

“截至12月16日，距调价窗口仅剩一个工作日，原油走势波动对最终调价结果影响减弱，本轮零售价宽幅下调已几乎成为定局。”

机构测算，截至12月16日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶76.76美元，变化率为-6.84%，预计国内汽油、柴油下调幅度约为每吨460元，折合汽油、柴油每升下调0.34-0.38元。

卓创资讯成品油分析师郑明亚认为，市场对经济衰退风险的担忧增加，美加输油“大动脉”Keystone管线陆续恢复，让国际原油价格承压，因此，国内成品油价格下轮调价存下调概率。

“下周来看，国际油价或宽幅震荡。”姜娜则认为，中长期看，中国能源需求预期向好，国际能源署(IEA)与石油输出国组织(OPEC)均预期2023年全球能源需求将会增长，原油期货未来或迎“三连涨”。（葛成）

(责编：赵竹青、李楠桦)
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