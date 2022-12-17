12月15日、16日两天，中央经济工作会议在北京举行。

这是对中国经济发展作出年度部署的重要会议。今年经济大账如何算？当前经济形势怎么看？明年经济工作怎么干？全球都在关注，国人更是关心。

习近平总书记在会上发表重要讲话，传递了中国经济大船怎么开的鲜明信号。

01

信心：艰难时刻，信心比黄金还重要

这次中央经济工作会议对当前经济形势的判断，是既有“危”，也有“机”。

一方面是困难和挑战：当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。

另一方面是优势和希望：我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。

危机并存，危中有机，危可转机。中央经济工作会议指出，“要坚定做好经济工作的信心。”

梳理去年的中央经济工作会议新闻稿，有两次重点强调了“信心”。一次是在分析当时的经济形势时提出，我们既要正视困难，又要坚定信心。另一次是在谈微观政策时强调，要提振市场主体信心。

今年的中央经济工作会议，以更大的力度传递着“信心”。

在做好明年经济工作的总体要求中，第二次重点提到“信心”：要大力提振市场信心。

在部署明年重点工作时，第三次提到了“信心”：明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。

信心，来自科学、客观、准确的判断。信心，也是开好中国经济大船的底气。

中央经济工作会议强调，明年要坚持稳字当头、稳中求进。全篇31个“稳”字，传递了稳稳的信心。

02

着力：这些事要摆在优先位置

开好明年中国经济大船，除了信心，还需要力量。

这次中央经济工作会议，强调了多项要着力推动的工作，比如，着力推动高质量发展，着力补强产业链薄弱环节，着力稳增长稳就业稳物价，着力发展实体经济等。

还有几项重点工作，尤其值得关注。

今年中央经济工作会议在部署科技政策时指出，要有力统筹教育、科技、人才工作。

党的二十大报告对三方面工作单列部分进行部署，第一个单列的就是教育、科技、人才工作，足见这项工作的基础性、战略性支撑作用。

这次中央经济工作会议强调，要完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用。三个月前，习近平总书记主持召开中央全面深改委第二十七次会议，审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。

正如总书记所说，“要有雄心壮志，世界科技巅峰我们都要奋勇攀登。”

就在中央经济工作会议前夕，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，从八个方面作了部署，其中第一个方面是全面促进消费，加快消费提质升级。

中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求。其中强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

今年，全国高校毕业生总规模首次突破千万，达到1076万人。明年预计将再增82万人，达到1158万人。高校毕业生就业，面临空前压力。

今年6月，总书记专程来到四川宜宾学院考察调研，要求进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务等工作。

这次中央经济工作会议在部署社会政策时指出，要落实落细就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。

03

共赢：必须亮明态度，毫不含糊

开好明年中国经济大船，除了“国家队”“主力军”之外，离不开聚合各方面的力量。

比如，民营经济和民营企业。

中央经济工作会议指出，要切实落实“两个毫不动摇”。针对社会上对我们是否坚持“两个毫不动摇”的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊。

这次会议强调，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。

△沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产车间。（总台央视记者赵化拍摄）

比如，外资和外商。

中央经济工作会议指出，要更大力度吸引和利用外资。要落实好外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定，加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度。

会议强调，要为外商来华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利。

再比如，平台经济和平台企业。

今年7月28日召开的中央政治局会议指出，要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

这次中央经济工作会议强调，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

今年11月，习近平总书记在亚太经合组织工商领导人峰会上发表书面演讲。他引用了这样一句话，“企业家既是短期的悲观主义者，又是长期的乐观主义者”。

相信，企业家都懂得搭乘中国经济大船带来的红利。

04

统筹：人民至上、生命至上，一以贯之

疫情，是近几年中国经济增长面临的最直接的不确定性因素。

要开好明年中国经济大船，就必须尽最大可能排除这一不确定性因素。

今年11月10日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。次日，“二十条”公布。

本月6日，总书记主持召开中央政治局会议。这次会议强调：“更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全”。次日，“新十条”公布。

当前，我国疫情防控正面临着新形势新任务，必须实施好“二十条”和“新十条”，加强统筹、转变观念，把工作重心从防控感染转到医疗救治上来，确保防控措施调整转段平稳有序。

这次中央经济工作会议强调，要按照党中央部署，优化调整疫情防控政策，加强统筹衔接，有序组织实施，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。

这次会议指出，做好明年经济工作，要坚持系统观念、守正创新，做到“六个更好统筹”。其中排在第一的，是要更好统筹疫情防控和经济社会发展。

会议强调，因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。

三年抗疫，病毒弱了，我们强了。

人民至上、生命至上，一以贯之。

05

暖心：“时时放心不下”

民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。

中央经济工作会议关乎经世济民，牵动国计民生。

从解决好新市民、青年人等住房问题，及时有效缓解结构性物价上涨给部分困难群众带来的影响，着力消除制约居民消费的不利因素，到坚决防止出现规模性返贫，加强新就业形态劳动者权益保障……今年中央经济工作会议强调的这一桩桩一件件，体察着每一位“船员”的冷暖，传递着中国经济大船的温度。

每年中央经济工作会议都正值岁末。

今年的会议提出，要做好岁末年初各项工作，强化市场保供稳价，加强煤电油气运调节，确保群众温暖安全过冬。保障好因疫因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体的基本生活，强化安全生产整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。

△山西瑞光热电有限责任公司企业储煤场。（总台央视记者杨立峰拍摄）

今年4月，习近平总书记在海南考察时说，“有位革命前辈曾说过这样的话，‘时时放心不下’。我听了很有共鸣。”

十几天后，总书记在主持中央政治局会议时指出，各级领导干部在工作中要有“时时放心不下”的责任感。

这次中央经济工作会议，再次提到“时时放心不下”。

从春到冬，从南到北，这一句话已经深深铭记在许多人的心里，也化为了扎扎实实的行动，温暖着整个中国。

监制丨申勇

主笔丨龚雪辉

责编丨刘瑞琳

视觉丨陈括 张晶

编辑丨王尊

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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