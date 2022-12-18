位于卡塔尔的“植物工厂”外景。 受访者供图

中新网成都12月16日电 (记者 王鹏)2022卡塔尔世界杯期间，中国农业科学院都市农业研究所研发的植物工厂集成技术在卡塔尔实现了“沙漠上种蔬菜”，保障了参赛球队的蔬菜供给，引发关注。这种技术具体如何助力卡塔尔“种菜”？中新网记者近日探访该研究所，研发团队对相关技术进行了详细解码。

“卡塔尔是沙漠国家，淡水资源匮乏，农业耕地少，蔬菜、水果主要依靠进口，但电费很便宜。”中国农业科学院都市农业研究所创新团队首席科学家戚智勇说，基于这样的条件，包含了LED植物工厂技术、垒土技术、浅液流栽培技术的植物工厂集成技术可发挥巨大作用。

戚智勇在植物工厂实验室。 王鹏 摄

戚智勇带记者走进位于成都天府新区的植物工厂实验室，只见密闭空间内，生菜、莴笋、西红柿等蔬菜密集排列在架子上，长势良好，不过根部没有传统土壤，绿叶顶部还照射着不同颜色的LED灯光。

这位科学家解释，不同植物在不同生长阶段需要不同光谱，“只需为植物量身定制光谱，就能保证不同植物的正常生长，不用非得晒太阳光。”

而沙漠地区可供种植的土壤稀少，就需要垒土技术和浅液流栽培技术。

图为垒土技术。 王鹏 摄

“垒土是一种人工土壤，是用有机质经过人工合成的固化成型材料，吸水性保水性和透气性都很强。”戚智勇说，和传统水培技术相比，垒土大幅拓展了蔬菜种植品种，水培蔬菜以叶菜为主，垒土可提供茄子、西红柿、黄瓜等果菜的生长条件。

戚智勇强调，垒土技术密植度更高，环境调控难度却更小，因此可在低能耗下获得更高产出，“垒土技术和浅液流栽培技术结合，就能用最少的水分和营养，来种植最多的蔬菜。”

戚智勇说，正是这几种先进技术融合在一起，且根据卡塔尔当地高温、强光、缺水等条件进行调节，最终使本届世界杯参赛运动员们吃上了卡塔尔本地蔬菜。

图为卡塔尔“植物工厂”里种植的蔬菜。 受访者供图

“这种技术在中东国家和‘一带一路’沿线的中亚国家，以及中国新疆、内蒙古的干旱地区，应用前景非常大。”戚智勇说，目前国内应用主要受能源成本制约，未来随着新能源发展，应用空间会更大。

戚智勇透露，世界杯期间研究所已与卡塔尔当地企业签署协议，将在卡塔尔和阿曼开发大型“农场”，满足周边几个国家的蔬菜需求，该技术有望在中东国家广泛应用。

(责编：王仁宏、杨迪)

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