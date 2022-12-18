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“毅力号”探测器探听到火星尘暴声音

2022年12月18日11:02 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 (实习记者张佳欣)据13日发表在《自然·通讯》杂志上的研究，美国国家航空航天局(NASA)的“毅力号”探测器携带的SuperCam麦克风首次捕捉到了火星尘暴的声音，或可帮助科学家更好地了解尘埃如何影响未来的火星探索任务。

　　尘暴或尘埃旋风在火星上很常见，它们是这颗红色星球天气模式的一部分。该研究主要作者、法国图卢兹大学高等航空航天研究所研究员内奥米·默多克博士表示，在麦克风捕捉到的一段11秒的片段中，尘暴的前壁和后壁经过火星车时，有两段低频风。在旋风的壁之间是一段平静的时期，当时火星车正处于漩涡的中心。期间可听到爆裂声和嘶嘶声，经确定这是尘埃颗粒击中火星车带来的声音。

　　默多克说，研究人员能够在尘暴撞击火星车时对它们进行计数，从而在这颗红色星球上进行了一种全新的测量。这是第一次有仪器能够量化火星上扬起的尘埃。

　　尘暴在2021年9月27日掠过“毅力号”时，引起了大气压力的轻微下降和温度的上升。研究人员确定，尘暴高达118米以上，直径达25米——大约是火星车本身的10倍。尘暴以每小时约20公里的速度伏地而行。虽然这听起来像是一场巨大的旋风，但这是火星尘暴的平均水平。

　　尘暴是火星大气湍流的指示器，它们在火星尘埃循环中扮演着重要角色。更多地了解尘埃是如何在这颗红色星球上升起和移动的，可帮助科学家更好地理解尘暴的形成和演化。尘埃也是规划火星探索任务的重要因素，它可腐蚀航天器的隔热罩、损坏科学仪器、使降落伞和太阳能电池板失效，另一方面也可帮助火星车清洁灰尘，延长其寿命。

　　研究人员表示，SuperCam麦克风最初是作为火星车上的仪器来探测岩石以确定其性质的，但它的声学数据也揭示了这颗红色星球上的大气科学。所有这些测量和分析都突显了声学数据在行星探测中的价值。因此，他们正在开发下一代声学传感器，以便未来发送到其他有大气层的行星上。

(责编：王仁宏、杨迪)
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