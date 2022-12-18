人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

中央关于科技政策最新表述该怎么看？ 邬贺铨院士解读

2022年12月18日11:03 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新网12月17日电(中新财经记者 吴涛)中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。

　　会议要求，科技政策要聚焦自立自强。要有力统筹教育、科技、人才工作。布局实施一批国家重大科技项目，完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。提高人才自主培养质量和能力，加快引进高端人才。

　　对此，中国工程院院士邬贺铨接受中新财经记者采访时表示，这次会议再次强调科技政策聚焦自立自强，我认为可以率先从以下几个方面发力，包括国家民生、国家安全、经济安全、居民健康等领域。

　　值得注意的是，会议要求“布局实施一批国家重大科技项目”。邬贺铨表示，这正是新型举国体制及其优势的体现。

　　记者注意到，中央经济工作会议还要求，引导金融机构要加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。

　　邬贺铨表示，这主要是针对中小企业，国家经济好不好，中小企业是一个风向标。因为这一类企业固定资产比较少，可抵押的东西不多，一般存在贷款难、贷款贵问题，所以希望金融机构政策多向这方面倾斜。

　　“当然，并不是简单地把贷款交给中小企业，还是要提升企业的绿色、创新能力，通过企业的创新带动经济的发展。”邬贺铨称。

　　另外，中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

　　对此，邬贺铨表示，实际上，对平台经济的监管应该有一个比较合适的尺度，监管的目的是为了发展，要把握好这个尺度。

(责编：王仁宏、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深刻理解中央经济工作会议 迎接中国经济新挑战新机遇
　　“积极的财政政策要加力提效”“稳健的货币政策要精准有力”“产业政策要发展和安全并举”“科技政策要聚焦自立自强”“社会政策要兜牢民生底线”…… 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化的关键之年。围绕如何推进经济工作，近日召开的中央经济工作会议进行了谋划部署。…
用好用足政策工具箱 中国经济韧性强、潜力大、活力足
　　顶住压力挑战，历经多重考验，今年以来我国经济迎难而上，持续巩固恢复，成绩殊为不易，值得倍加珍惜。 走过2022年，开启2023年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部