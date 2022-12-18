王绍绍

2022卡塔尔世界杯即将落下帷幕，与往届相比,本届比赛场上加设的黑科技——VR裁判首次用科技的“冲击”让观众反复领略到了各种剧情的“反转”。

而在赛场外,随着5G数智时代的到来,多家直播平台带来了科技与“狠活儿”,投入了5G、VR/AR、AI等新技术,打造出多元化科技观赛方式,让这届世界杯“看”起来不一样。

实际上，世界杯历年的冠军更迭背后，是一条转播技术的革新道路。1958年，电视首次对世界杯比赛进行了全面直播，人们带着新奇感在黑白银屏上目睹了球员风采，开创了世界足球的新纪元。1978年，一头长发的肯佩斯狂奔庆祝的画面经由黑白电视，给中国球迷留下了最初的世界杯记忆。

而今时不同往日，近年来，随着移动设备的发展越来越多球迷选择通过移动端观看比赛和查看实时赛况，移动端观赛渐成主流。从2018年开始，世界杯就逐渐从电视媒介过渡到移动终端，预计本届世界杯的移动端观赛人数将达到新高。

有关业内人士分析认为，多维度的直播体验与不断提升的清晰度要求，在转播层面即意味着指数增长的数据处理难度。球迷们看球的媒介正在拓展，但对于世界杯转播的核心诉求一直没有变过——清晰和流畅。

如何让用户在自己的终端看到清晰和流畅的世界杯赛事？这成为各直播平台需要面临的技术挑战。以抖音世界杯为例，网友可以在选择4k分辨率的高清直播，而比赛的流畅性也让网友直呼过瘾。

据了解，火山引擎支撑抖音世界杯直播实现了业内首次面向公众移动设备、大规模提供4K 10bit HDR超高清画面，自研的BVC编码器和高清低码算法深度还原了赛场细节，让球迷在手机上体验到大屏广电级观赛画质。

此外，火山引擎还同时为央视频全程提供超高清、低延时的直播技术支持。数据显示，其视频直播支撑各转播平台带宽峰值再创新高，已接近45Tbps ，支持了超千万用户同时在线流畅观看高清直播。此次，RTM低延迟直播技术在世界杯赛事中首次亮相，实现直播画面的端到端延迟最低降至1s左右，更高流畅、更低延迟。

此外，世界杯是社会属性强烈的赛事，它会在举办周期内成为几乎所有人谈论的话题。世界杯观赛方式从电视向手机的迁移也意味着一种更加“原生”的世界杯互动体验成为可能。

区别于同样高速发展的电视机高清视听技术及电视数字网络，评论分享互动是移动端在线直播独有的优势。数据显示，2021年在线视频用户常用功能、评论及分享分别占87.2%和85.6%，社交属性显著。据了解，抖音在 2022 世界杯比赛直播中还推出了边看边聊的玩法。用户可以在观看比赛时创建自己的聊天频道，打破物理空间限制的邀请好友来一起看球。

“以前，我们都是在电视机前看世界杯，最多也就是几个人在一起看。今天是在互联网中，我们球迷的选择更加多元化，互动性、娱乐性更强，可以边看边聊，氛围感简直拉满。同时，对于我们来说，获取比赛的渠道将变得更加丰富了。”一位看球超过20年的资深球迷感慨地表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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