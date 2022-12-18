民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，人民网于12月18日召开“2022乡村振兴大会”。中共潍坊市委书记江敦涛在会上发表讲话。他提到，近年来，山东潍坊以拓展创新“三个模式”为引领，坚持农业农村一体设计、城市乡村协调推进、五个振兴同步发力，加快打造乡村振兴齐鲁样板先行区，努力实现农民农村富裕。

江敦涛介绍，山东潍坊推进乡村振兴的战略布局主要有以下几方面：

乡村振兴的关键是产业兴旺。坚持以产业思维发展农业，聚力解锁“振兴密码”，赋能产业集群发展，加快建设现代农业强市。

乡村振兴的基础是治理有效。坚持以共同体思维治理乡村，抓党建促乡村振兴，加快构建党建引领、资源共享、群众参与的乡村治理新格局。

乡村振兴最终是要为民造福。坚持以城市居民标准服务农民，加快建设宜居宜业和美乡村，让农民群众物质更富足、精神更富有。

乡村振兴的出路在于深化改革。坚持跳出“三农”看“三农”，更加注重以城市资源反哺农村，持续深化农村改革，推动城乡要素自由流动、平等交换。

江敦涛强调，未来，山东潍坊将继续深入贯彻落实党的二十大精神，持续拓展创新“三个模式”，加速推动农业产业现代化、农村治理现代化、农民生活现代化，加快创建“共同富裕示范城市”。

附：嘉宾发言实录

在这冬藏秋实、寒蕴春华的时节，国家部委领导、专家学者、行业翘楚齐聚“云端”，围绕贯彻落实党的二十大精神，分享乡村振兴经验，研讨农民农村共同富裕之路，必将有力推动农业农村现代化进程。在此，我谨代表中共潍坊市委、潍坊市人民政府，向各位领导、各位嘉宾表示诚挚的祝福！向长期以来关心支持潍坊发展的各位领导、各界朋友表示衷心的感谢！

潍坊道承齐鲁、襟连海岱，是世界风筝都、国际动力城、国际和平城市，也是农业产业化的发祥地，素以“全国农业看山东、山东农业看潍坊”而闻名。历史长河中的潍坊，农耕文明源远流长。虞舜在潍水流域“竭力於田”，大禹在渤海之滨“筑台治水”，农圣贾思勰写就《齐民要术》。赓续千年的农耕文明，造就了这里重农富农的优良基因。地理版图中的潍坊，自然条件优越独特。地处北纬35度至37度世界优质农产品生产黄金线，南山、北海、中平原，用全国1‰的淡水、1.7‰的土地，贡献了全国16.8‰的蔬菜、10.7‰的肉蛋奶。负山面海、涵泳万象的自然环境，孕育了量大质优的“潍坊农品”。砥砺奋进中的潍坊，现代农业领跑全国。农业总产值突破1100亿元、稳居山东省第1位，蔬菜出口量、禽肉出口货值分别占全国的1/8、1/6，农机装备全产业链产值分别占山东省的1/2、全国的1/4。在乡村全面振兴的征程上，潍坊大地处处澎湃着走在前列、再创辉煌的强劲力量。

乡村振兴铺画卷，沃野千里变新颜。近年来，我们以拓展创新“三个模式”为引领，坚持农业农村一体设计、城市乡村协调推进、五个振兴同步发力，加快打造乡村振兴齐鲁样板先行区，农民农村共同富裕的未来美景跃然而出。

——我们致力探求“提质提效”最优解，打造农业高质量发展的新范式。乡村振兴的关键是产业兴旺。我们坚持以产业思维发展农业，聚力解锁“振兴密码”，赋能产业集群发展，加快建设现代农业强市。一是解锁“数字”密码。抢抓农业3.0时代重大机遇，出台支持政策、搭建智慧平台、组建数字联盟，推动生产、流通、营销数字化转型，打通“产业互联网+消费互联网”完整链路。全市发展智慧农场、智慧牧场200余家，冷链物流企业100多家，引进MCN机构、农业电商平台。未来3年，我们要打造500个示范场景矩阵，加力探索更多颠覆式、可推广的应用场景超级“IP”。二是解锁“科技”密码。给农业插上科技的翅膀，建成北京大学现代农业研究院、全国蔬菜质量标准中心、全国畜禽屠宰质量标准创新中心等科创平台，培育种子研发企业44家，自主研发蔬菜品种市场占有率75％，农业科技进步贡献率69%、高于全国7.5个百分点。坚持藏粮于地、藏粮于技，粮食产量稳定在84亿斤以上，为端牢中国饭碗作出了贡献。三是解锁“开放”密码。主动融入和服务“双循环”，高标准建设全国唯一的国家农业开放发展综合试验区，探索形成农产品快速通关、跨境支付等33项制度创新成果，在巴基斯坦、加纳等国家设立海外产业园，农业外资企业发展到200多家，农产品远销136个国家和地区。“硬核产业”，让潍坊农业更具竞争力。

——我们致力探求“安定安宁”最优解，打造农村高效能治理的新范式。乡村振兴的基础是治理有效。我们坚持以共同体思维治理乡村，抓党建促乡村振兴，加快构建党建引领、资源共享、群众参与的乡村治理新格局。一是“党建引领”聚合力。实施“头雁领航”和履职能力提升工程，从经商返乡人员、退役军人等群体优选1164名村党组织书记，常态化开展乡村振兴“擂台比武”、村级党员干部培训，关键变量实现整体优化提升，基层党组织成为组织群众、带领群众的坚强战斗堡垒。二是“做大蛋糕”增动力。以“党建链”赋能“产业链”，推行“一链一党委”“党支部+”等模式，培育“红色”联合经济体94个，党组织领办合作社4286家，促进村集体增收1.6亿元，754个村集体收入达到百万元以上。三是“筑牢屏障”强内力。构建党组织领导的“三治融合”基层治理体系，实施网格化、社区化、信息化和积分制“三化一制”治理模式，扎实开展“织网扎根·平急结合”行动，深入推进乡村治理数字化应用，7个村入选国家乡村治理示范村。红色基座，让基层治理的底盘更加稳固。

——我们致力探求“富足富有”最优解，打造农民高品质生活的新范式。乡村振兴最终是要为民造福。我们坚持以城市居民标准服务农民，加快建设宜居宜业和美乡村，让农民群众物质更富足、精神更富有。一是提升农民增收成色。实施农民增收促进工程，多途径拓宽农民就业创业渠道，探索建设共富“产业联合体”，3.2万新型农业经营主体联结121万农户，农民分享到更多增值收益。去年，全市农村居民人均可支配收入达到2.4万元，城乡居民收入比值降到1.94。二是绘就生态宜居底色。扎实稳妥实施乡村建设行动，深入推进农村人居环境整治，基础设施和公共服务加速往村覆盖、向户延伸，建成省级美丽乡村示范村266个，全面升级的基础设施、全面增效的公共服务、全面优化的生态环境，正在成为农村生活的“标配”。三是彰显乡风文明本色。深化农村精神文明建设，实施思想铸魂、美学教育、移风易俗、长者食堂等行动，新时代文明实践中心实现全覆盖，创建全国文明村镇24个、居山东省首位。充满乡愁记忆、田园风光的和美乡村，变成了让人羡慕的“诗和远方”。

——我们致力探求“互促互补”最优解，打造城乡高水平融合的新范式。乡村振兴的出路在于深化改革。我们坚持跳出“三农”看“三农”，更加注重以城市资源反哺农村，持续深化农村改革，推动城乡要素自由流动、平等交换。一是让“各类人才”聚起来。坚持“筑巢引凤”和“就地孵化”并重，深挖在外人才“富矿”，盘活本土人才“资源”，农村实用人才总量达到30万人，乡村振兴高层次人才占全部高层次人才的1/3，汇聚起了乡村振兴的人才力量。二是让“沉睡资源”活起来。扎实推进国家农村宅基地制度改革试点，在山东省率先完成农村集体产权制度改革，1.4万亩农村集体经营性建设用地入市交易，山东农村产权交易中心实现大棚、承包地等产权交易额156亿元，“沉睡地”成了“潜力股”。三是让“金融活水”流进来。注重从供需两端发力，建立多元投融资机制，整合涉农资金140亿元，乡村振兴普惠金融平台发放贷款63亿元，撬动400多亿元工商资本流入乡村，“握指成拳”解决“钱从哪里来”“钱往哪里投”的问题。要素的畅通循环，让城乡实现“各美其美”“美美与共”。

新的征程已经开启，新的丰收正在孕育。我们一定深入贯彻落实党的二十大精神，充分学习借鉴本次大会理论成果，持续拓展创新“三个模式”，加速推动农业产业现代化、农村治理现代化、农民生活现代化，加快创建“共同富裕示范城市”。衷心希望各位领导、各位专家给予悉心指导，诚挚邀请行业精英、业界翘楚来潍坊投资投智，帮助我们把全面推进乡村振兴、促进农民农村富裕这篇大文章做得更加出彩。

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