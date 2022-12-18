石雨介绍，中建二局持续创新“党建+产业、教育、文化、消费”帮扶模式，建立定点帮扶何家沟村长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建设宜居宜业和美乡村。

“扶贫先扶志，扶贫必扶智。”石雨认为，要让村民认识到要致富首先要靠自己，转变村民“等靠要”观念。中建二局以菌类合作社为依托，建设“新时代村民文化技能培训站”，调动广大村民学习菌类种植、发展菌类种植产业的积极性、主动性，变“要我学”为“我要学”，开展菌类种植等就业技能培训，增强村民就业技能，实现了“培训一人，就业一人，一家脱贫”。

在谈到未来展望时，石雨表示：“我们将进一步发挥帮扶企业优势，培育壮大集体合作经济组织，依托何家沟村城市近郊的区位优势，进一步推动乡村旅游发展，激活乡村内生发展动力。”

附：嘉宾发言实录

大家好！很高兴在岁末年初和大家“云端”相聚，共话乡村振兴。

党的二十大报告提出要“全面推进乡村振兴”，中建二局作为定点帮扶康乐县的牵头单位，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，多年来，持续创新帮扶模式，充分发挥企业优势，为康乐县顺利脱贫摘帽、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极贡献智慧和力量。

2017年以来，中建二局投入和引进帮扶资金累计1777万元，先后实施何家沟合作社、三条沟小学等91个帮扶项目；采购帮销农产品1000余万元，助力康乐香菇成功入选农业农村部评定的“全国一村一品示范村镇”名单；5家优势单位投入305万元持续开展党建结对帮扶活动；开展“民族团结一家亲”特色活动，助力康乐县荣获全国民族团结进步示范县等荣誉称号；原创歌曲《锦绣康乐》被定为康乐县县歌；帮扶何家沟美丽乡村建设等事迹被人民日报等多家媒体报道。

一、主要做法和成效

（一）聚焦组织建设，提升党支部战斗力

帮扶何家沟村以来，局党委就把加强村党支部班子建设作为首要任务，积极开展支部结对共建活动，先后安排三个党支部与何家沟村党支部结对共建，帮助村党支部制定党建引领致富路“125”总体方案，建立定点帮扶何家沟村的长效机制，为何家沟村乡村振兴注入持久动力。加强理论学习,用党的创新理论把村党支部和党员武装起来，不断凝聚起脱贫攻坚和乡村振兴的强大精神力量。严肃组织生活，督导村党支部全面落实“三会一课”等制度，把纪律和规矩挺在前面，确保上级党委的决策部署在村里做到事事有回音、件件有落实。发挥支部书记和党员模范带头作用，加强对党员的教育管理，采取“走出去请进来”的方式，先后前往甘肃省渭源县元古堆村党支部、中建二局郑州地铁6号线项目、安贞医院项目党支部等进行交流学习。

（二）聚焦教育培训，增强内生发展动力

扶贫先扶志、扶贫必扶智。局党委先后为何家沟村量身打造了《决战决胜脱贫攻坚综合方案》和《梦想家园‘益’计划》，通过“志智双扶”，教育引导群众提升脱贫致富内生发展动力。以菌类合作社为依托，建设“新时代村民文化技能培训站”，先后组织菌类种植等就业技能培训，提升村民就业技能，彻底扭转“等、靠、要”思想。先后累计为20余名贫困学生发放金秋助学金6.05万元，并为何家沟村小学和幼儿园捐赠爱心校服、爱心暖炉等价值15万余元各类物品。通过一系列的教育培训行动，树立了“知识改变命运”的思想，有效阻断了贫困代际传递，增强了村民就业技能，真正实现“培训一人，就业一人，一家脱贫”。

（三）聚焦产业发展，奠定坚实发展基础

局党委先后支出帮扶资金268万元、村集体出资10万元，123户村民缴纳现金入股31.2万元，建设集生产、加工和销售为一体的康乐县建合菌类种植农民专业合作社。通过“中建云筑扶贫商城”和中建二局食堂等线上线下销售渠道，开展产品帮销。同时，在局官方微信、微博等平台对何家沟村的香菇进行集中宣传推广，将产品推荐给会员单位和员工家庭。局党委还坚持以市场为导向，拓展生产设计、包装推广、运输销售环节，帮助打造康乐香菇特色品牌农产品，切实促进香菇产品变商品、收成变收入，全力打造“康乐香菇”品牌。

今年，合作社已实现年产值91.72万元，纯利润收入17.5万元。合作社成立以来累计分红42万元，带动123户群众户均增收3415元，何家沟“小香菇”已经成为了群众增收致富的“大产业”。

（四）聚焦生态文化，建设宜居宜业和美乡村

中建二局驻村书记接续帮扶，带领村两委班子、干部扎实开展脱贫攻坚冲刺清零行动；开展环境卫生整治和植树造林等“建设美丽乡村”活动，并通过积分扶贫超市积分评定带动村民提高家庭环境卫生和村社公共环境卫生意识，同时评选表彰整洁模范之家，发挥模范带动作用，在村民们心中形成“改善人居环境，打造美丽乡村”的共识。通过调研帮助制定《定点帮扶康乐县何家沟村创建乡村振兴示范点方案》，为何家沟村定制了依托菌类种植产业、结合民族传统文化与农耕文化，以农旅融合为发展方向的发展思路，将何家沟村打造成为集农业生产、休闲观光、科普体验于一体的食用菌主题富民村。

二、经验启示与探讨

一是党建引领，能人带动发展产业。党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础所在。局党委始终坚持把加强何家沟村党支部班子建设作为帮扶工作的首要任务来抓，致力于提升村党支部战斗力和组织力。同时还着力选拔和培养一支带领广大群众发展的农村能人队伍，充分发挥他们在实现乡村振兴工作中的引领带动作用，助力实现共同富裕。

二是规划先行，完善机制夯实基础。局党委按照《康乐县康丰乡何家沟村村庄规划（2021-2035）》，制定《定点帮扶康乐县何家沟村创建乡村振兴示范点方案》，为何家沟村打造了一套完整的长期发展规划。同时还成功将中建系统项目目标管理责任制引入到产业发展分红机制，将合作社运营效益与理事会成员、入股村民分红收益挂钩，努力增强理事会成员和广大村民的监督管理主体意识，共同监督合作社规范运行。一方面，通过加大理事会成员分红收益比例（不超过总收益的30%），调动理事会成员用心经营村集体经济的积极性、主动性；另一方面，通过个人绩效考核与分红收益挂钩，奖优罚劣，激励合作社全体成员做到物尽其用、人尽其责。

三是群众参与，增强内生发展动力。“穷则变、变则通、通则久”。局党委致力于让村民认识到要致富首先要靠自己，积极转变村民“等靠要”观念，通过实施菌类种植产业奖补等，有力调动广大村民学习菌类种植、发展菌类种植产业的积极性、主动性，变“要我学”为“我要学”，增强自身造血功能，激发广大贫困群众脱贫致富的内生动力，真正实现菌类种植产业的可持续发展，让何家沟群众在付出勤劳和智慧中收获脱贫致富的信心与能力，实现持续致富。

党的二十大报告对全面推进乡村振兴进行了全面部署，提出了明确要求，抓紧抓好重点任务落实落地，推动宜居宜业和美乡村建设不断取得新进展新成效。围绕这个课题，中建二局党委将进一步深入思考探索定点帮扶何家沟村乡村振兴的长效机制，以实际行动为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴作出中建二局贡献。

通过接续帮扶，未来的何家沟村，一定会实现乡村治理体系和治理能力的现代化，一定会是宜居宜业和美乡村的典范，一定会率先实现“物”的现代化和“人”的现代化。

在此，我诚挚邀请各位领导、专家和朋友们到康乐何家沟村走一走、看一看。

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