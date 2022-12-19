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中上协：A股上市公司ESG信息披露更加规范化

2022年12月19日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月19日电 （记者王震）据中国上市公司协会消息，中国上市公司协会19日发布了《中国上市公司ESG发展报告（2022）》（以下简称报告）。报告指出，近年来，上市公司对于ESG工作重要性认识不断提升，A股上市公司ESG信息披露更加规范化，各方面机制与措施逐步完善。

报告在2021年上市公司ESG发展报告的基础上，全面梳理上市公司ESG发展现状、趋势和问题，对上市公司ESG发展提出针对性意见建议，旨在为市场各方了解中国上市公司ESG发展提供窗口，为稳妥推动ESG相关工作提供参考，引导上市公司积极践行ESG理念、加强ESG能力建设。

报告指出，在全球性危机及问题的严峻挑战下，ESG理念在国际国内社会逐渐形成共识，ESG生态及整体环境日益改善，多方主体积极探索、主动作为，共促新时期可持续发展。

近年来，上市公司对于ESG工作重要性认识不断提升，在环境、社会、公司治理领域多个维度开展行动，并取得一定成效。上市公司通过ESG实践在环境、社会、治理等方面实现高质量发展在宏观、微观层面的耦合进展。很多上市公司，特别是行业龙头企业，在实践中积累了很多优秀经验和做法，为其他上市公司开展ESG实践提供有益借鉴。

报告同时指出，上市公司ESG工作也存在薄弱环节，ESG顶层设计、董事会参与度、ESG能力特别是数据管理能力建设等方面都有待完善。在市场和监管的持续推动下，A股上市公司ESG信息披露更加规范化，信息披露完整性和积极性不断提升，各方面机制与措施逐步完善。

报告强调，我国上市公司ESG工作仍处于起步阶段，推进相关工作既要注重与国际接轨，又要立足中国国情，遵循新发展理念，不过度超前、不似是而非，稳妥地推动相关工作。市场各方特别是上市公司在提高ESG实践认识站位的同时，要加强ESG能力建设等；同时，完善ESG从资产端到上市公司的ESG金融生态也是建设中国特色ESG体系不可或缺的重要一环。

中国上市公司协会表示，将围绕促进上市公司高质量发展的新形势、新要求，把ESG作为提升上市公司质量的重要抓手，提升上市公司对ESG工作的认识和管理水平，讲好中国上市公司的故事，推动形成具有中国特色、国际认同的ESG管理体系和评价体系，提升上市公司的核心竞争力和国际影响力。

(责编：王震、高雷)
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