本报记者 杜海涛

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前11个月，我国对外贸易平稳增长。在国内政策带动下，各类主体特别是中小企业的活力持续释放，新能源汽车、发电组件、储能产品、智能设备等出口表现亮眼，产业转型升级态势良好。外贸稳中提质，展现出较强韧性。

提升进口质量

扩大优质消费品进口，促进消费升级，满足人民美好生活需要

近日，24吨来自非洲肯尼亚的鲜食牛油果抵达广州南沙新港口岸，经广州海关所属南沙海关检验检疫合格后顺利放行。这是自今年6月海关总署发布公告允许符合检疫要求的肯尼亚鲜食牛油果出口至中国以来，广州口岸首批大规模入境的产品。

党的二十大报告提出，“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。”扩大优质消费品进口，是我国扩大内需市场、促进消费升级，满足人民美好生活需要的重要途径。随着我国居民收入水平逐步提升，中高档消费需求日益增加。扩大优质消费品进口，能够与国内产品形成优势互补，满足国内消费升级需求。

据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

11月3日，商务部、国家发展改革委等8部门宣布，在全国增设29个进口贸易促进创新示范区，涉及北京、上海、江苏、广东等多个省份，这是鼓励扩大进口的最新举措。截至目前，我国进口贸易促进创新示范区已达43个。

“新设立的进口示范区要从各自地区开放实际出发，切实强化贸易促进和贸易创新两大功能，着力优化营商环境，发挥促进进口、服务产业、提升消费、示范引领四大作用。”商务部外贸司负责人表示，欢迎各国贸易商和投资商与进口示范区深化务实合作，共同促进国际贸易自由化便利化，共享中国开放发展机遇。

据介绍，我国已连续13年稳居全球第二大进口国，是210个国家和地区的出口市场，60个国家和地区的主要出口市场。今年上半年，我国进口占世界进口比重达10.6%，有力促进了贸易出口国经济发展，也有力支持了国内稳产保供和改善民生。

今年“双11”期间，杭州跨境电商综试区下沙园区共发出跨境电商包裹181.2万个，货值3.62亿元。除了母婴、美妆等商品外，咖啡机、电饭煲、电动牙刷等家用电器深受欢迎。目前，从下沙园区发出的跨境电商进口商品，来自全球70多个国家和地区。

专家表示，要合理扩大免税店在各省份的布局，加快国际消费中心城市建设，增加直接购买场所，提高购买体验。继续做大做强用好进博会、消博会等展会，吸引国外各类优质产品参展，优化并增加跨境电商零售进口商品清单，提升通关便利化水平，进一步提升进口质量，满足市场需求。

优化出口结构

企业市场竞争力不断提高，推动建设制造强国、质量强国

在山东泰山瑞豹复合材料有限公司车间里，一箱箱整装待发的碳纤维自行车摆得满满当当。今年前10个月，公司的外贸销量上涨了68.5%，内贸销量上涨了218%。现在，订单已经排到了明年6月份。

“稳增长的背后，是产业核心技术和自主创新能力的强力支撑。”山东省乐陵市商务局相关负责人表示。山东泰山瑞豹复合材料有限公司坐落于乐陵经济开发区，是专精特新“小巨人”企业。近年来，瑞豹通过加大科技创新投入，在碳纤维自行车车圈、车架、车座制造方面获得65项专利，其自主研发的最轻的一辆民用自行车仅有5.8千克，产品获得国际自行车联盟三大认证，企业国际竞争力不断增强。

海关总署发布的数据显示，前11个月，我国出口机电产品12.47万亿元，增长8.4%，占出口总值的57.1%。其中，手机8574.2亿元，增长4.2%；汽车3637.6亿元，增长79.3%。

分析人士指出，前11个月，我国汽车、锂电池、太阳能电池等出口大幅增长，这体现了出口企业市场竞争力不断提高，将促进产业结构升级，推动加快建设制造强国、质量强国。

这几天，在山东荣成新能源车辆公司总装车间里，工人们正在加紧赶制订单，眼前组装的拖挂式房车即将发往海外市场。

据青岛海关所属荣成海关统计，今年前11个月，荣成房车出口货值超过13亿元，同比增长超20%，全年预计出口额可突破15亿元。近年来，荣成已发展为我国重要的房车生产基地和出口基地，多家民营企业从为外国品牌代工升级到开发自主品牌开拓国际市场。

11月28日一早，深圳海关所属布吉海关关员赶赴深圳市省油灯网络科技有限公司，当天上午就对一批价值800万元的锂电池组完成现场查验，这批锂电池组将以海运方式发往欧洲。

今年，深圳海关通过开通“绿色通道”为企业搭建“5+2”预约查验服务，已保障426批次、货值2.8亿元人民币的储能电池顺利出口。

“下一步，我们继续助力深圳企业深耕国际新能源市场，为企业量身定制监管方案，提升通关效率，帮助企业用足用好各项优惠政策实现降本减负，为深圳制造业不断迈向高质量发展汇聚力量。”深圳海关相关负责人表示。

增强开拓能力

外贸企业要加快实施多元化市场战略，积极开拓新兴市场，深化贸易伙伴多元化战略，努力稳规模、提质效

海关数据显示，前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%。欧盟为我第二大贸易伙伴，美国为我第三大贸易伙伴。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口12.54万亿元，增长20.4%。其中，出口7.13万亿元，增长21%；进口5.41万亿元，增长19.7%。

“前10个月，公司已经向巴西市场出口产品2300多吨，同比增长44.3%；越来越多的巴西客户选择从我们公司进口聚氨酯原液。”看着一桶桶即将装上集装箱出口巴西的成品，旭川化学（苏州）有限公司关务经理申留弟介绍。

近年来，随着欧美等主要市场不确定不稳定因素增加，相关企业积极开拓新兴市场，深化贸易伙伴多元化战略，不断提高抗市场风险能力。据南京海关统计，前10个月，江苏省对包括巴西、阿根廷、古巴等在内的拉丁美洲地区进出口达3169.8亿元，同比增长23.4%。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年正式生效实施，我国与东盟、日韩等市场的贸易合作也在加快。

11月5日19时许，一批自日本入境的跨境电商包裹搭乘CF234航班从东京运抵广州白云国际机场。机上5000余件儿童牙刷、保温杯等日用品以及唇膏、粉底液、隔离霜等化妆品为主的跨境电商包裹被迅速卸下，运往进口跨境电商监管仓。

RCEP生效实施以来，我国跨境电商行业发展保持稳步增长。今年前10个月，广州海关监管来自RCEP国家的跨境电商进口清单62.1万票，同比增长30.7%；监管出口至RCEP国家的跨境电商清单2亿票，同比增长5.2倍。

“RCEP生效后，区域内各成员国的商品流动、技术和服务资本合作以及人才合作更加便利，部分商品的关税减免直接降低生产和流通等环节的成本，叠加多方市场的贸易标准统一化，有助于我们在东南亚国家部署海外仓建设。”广州昊瀛贸易有限公司总经理王志安表示，目前该公司在东南亚拥有2个海外仓，为客户提供退货换货、一件代发、仓储中转等“一站式”解决方案，缩短了物流时间，降低商品成本，跨境销售物流更加顺畅。

RCEP生效实施，对山东省临沂市外向型经济高质量发展促进作用明显。据临沂海关统计，今年前10个月，临沂市对RCEP成员国进出口612.8亿元，增长17.9%，占临沂市外贸进出口总值的45.6%。

专家表示，在国际环境愈发复杂严峻的背景下，外贸企业要加快实施多元化市场战略，不断提高市场开拓能力。展望未来，在贸易结构转型的促进下，我国外贸产业将逐步向中上游迈进，价值链地位稳步提升，在稳规模、提质效方面会有更好表现。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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