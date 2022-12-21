丁怡婷

聚焦为民、便民、安民服务，补齐短板建设完整社区，对于服务居民日常生活、完善城市功能结构具有重要意义

前不久，笔者到北京的一个社区采访，70多岁的老住户孙女士原本决定搬家，却又留了下来。拉着笔者逛了一圈，她道出缘由：“原本坑洼的道路、斑驳的墙壁被翻整一新，社区食堂饭菜实惠，老年会客厅活动丰富，新引进的物业维修保洁都挺尽责，将社区打理得井井有条。”住得方便舒心，还有几十年的老街坊，她当然舍不得走。

在上海，一些社区打造“24小时不打烊服务区”，口罩机、共享打印机等一应俱全；在南京，通过“街坊”小程序，市民能在线选购商品、使用报事报修等功能……越来越多的社区加快补齐服务设施短板，积极改善人居环境。

习近平总书记指出，社区是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”，要健全社区管理和服务体制，整合各种资源，增强社区公共服务能力。近期，住建部、民政部联合印发《关于开展完整社区建设试点工作的通知》，提出重点围绕完善社区服务设施、打造宜居生活环境、推进智能化服务、健全社区治理机制四个方面，打造一批安全健康、设施完善、管理有序的完整社区样板，这对于服务居民日常生活、完善城市功能结构具有重要意义。

从服务居民日常生活看，据研究，我国城市居民平均约75%的时间在居住社区中度过，到2035年我国有约70%的人口生活在居住社区。尤其是老年人和儿童在社区的时间最长、使用设施最频繁，但他们的步行能力有限。建设完整社区，让居民步行5至10分钟就能到达幼儿园、老年服务站、菜市场等社区公共服务设施，能够极大提升人民群众的获得感和幸福感。

从完善城市功能结构看，城市是一个有机生命体，但传统规划将不少城市分割成了功能单一、相互分离的居住区、工业区等，造成了出行难等“城市病”问题。建设完整社区，可以通过构建规模适宜、功能完善的基本单元，构建“建筑—小区—社区—城区”的城市结构，便于打造宜居、韧性、智慧城市。

近年来，越来越多的资源、服务、管理向社区转移，为居民提供了更精细的服务。2018年至2021年，全国设市城市新建居住区达标配建养老服务设施的比例由31.2%提高至61.6%；2019年至2021年，全国累计开工改造了城镇老旧小区11.5万个，在各地改造过程中，共增设养老等各类社区服务设施3万多个。

但也要看到，当前社区仍然存在规模不合理、设施不完善、公共活动空间不足、物业管理覆盖面不高、管理机制不健全等突出短板，与人民日益增长的美好生活需要还有差距。为了指导各地统筹推进完整居住社区建设工作，住建部结合60多个城市、超过200个老旧小区调研情况，编制了《完整居住社区建设指南》。当前，各地正按照指南，结合城镇老旧小区、老旧街区、城中村改造等工作，积极提升完整社区覆盖率。

需要注意的是，不同社区的区位、规模、人口构成等特征并不相同，完整社区建设要避免“千区一面”，不能追求形式上的大而全，应坚持尽力而为、量力而行，根据社区居民的年龄构成与人群诉求，因地制宜布置功能与设施。比如，新建社区可以建设多功能运动场地，而既有老旧小区可能只能通过改造绿地、空地等闲置空间增加公共活动场地。

着力群众关切的“一老一幼”设施建设，聚焦为民、便民、安民服务，补短板、强弱项建设完整社区，相信在不久的将来，会有更多社区做到居民有需求、社区有服务，让社区生活更方便、更舒心、更美好。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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