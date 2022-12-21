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调查显示，九成以上企业对减负政策措施表示满意

多措并举助力企业减负前行（新视点）

本报记者  韩  鑫
2022年12月21日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　在浙江，借助数字化改革推出“一指减负”应用，目前已覆盖企业41.1万家，惠及市场主体5368万次，累计助力企业减负3389亿元。

　　在湖北，通过线上监控和线下走访等方式，今年以来全省共查处水电气暖领域违规收费企业35个，涉及金额216.53万元。

　　真招实招频出，助力减负纾困。近日，在第十一届全国减轻企业负担政策宣传周期间，国务院减轻企业负担部际联席会议办公室有关负责人表示：“今年以来，面对复杂多变的内外部环境，一系列惠企减负政策举措密集出台，帮助市场主体渡难关、复元气、促发展，取得积极成效。”

　　用好减税降费“连环招”，助力企业纾困发展。加快实施增值税留抵退税、缓缴部分行政事业性收费和保证金、推动金融机构进一步向实体经济合理让利……今年以来，各部门持续强化政策联动，加快释放政策红利。截至11月10日，全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元，企业贷款加权平均利率进一步降低，达到改革开放40多年来最低水平；中小企业宽带和专线平均资费在去年同比分别下降33.4%和14.8%的基础上今年进一步降低10%。

　　打好违规收费“组合拳”，缓解企业资金压力。聚焦交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会等重点领域，相关部门开展涉企违规收费专项整治行动，通过建立完善问题清单台账和督办制度、施行实地联合检查、开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动等方式，推动解决违规收费问题，更好缓解企业资金压力。

　　苦练优化环境“基本功”，激发市场主体活力。推进更多服务事项网上办理、制定完善物流保通保畅措施、规范市场监督管理行政处罚裁量权……今年以来，各主管部门持续深化“放管服”改革，为市场主体提供更多便利，降低制度性交易成本。在各方面共同努力下，我国营商环境持续改善，企业活力进一步显现，目前全国市场主体数量超过1.6亿户。

　　政策给力，企业获益。根据中国中小企业发展促进中心对近8000家工业企业负担情况调查评估显示，九成以上企业对政府采取的减轻企业负担、优化营商环境措施表示满意，认为相关举措为应对疫情反复等超预期因素冲击，帮扶企业渡难关、复元气发挥重要作用。超七成企业反映税费负担适度或减轻。九成以上的企业表示治理“乱收费、乱摊派”等相关问题成效比较明显。98%的企业反映没有遇到过涉企违规收费，或相关问题有所减轻。94%的企业反映知晓各项惠企相关政策。超过90%的企业对工商注册登记信息变更和开办企业等政策优化感到满意。

　　“尽管各项减负举措效果显著，但在经济下行压力下，企业对总体成本负担主观感受有所增强，期盼房租减免、能源保供稳价等惠企纾困政策举措进一步延续。”该负责人表示，对此，下一步将协调督促有关部门和地方分类施策，及时研究解决政策落实中的困难问题。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月21日 18 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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