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2022中国无线电大会举办

2022年12月21日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月20日电  （记者刘阳）20日至22日，由工业和信息化部、国家广播电视总局、广东省人民政府共同主办的2022中国无线电大会以线上线下相结合的方式举行，主会场设在深圳。

　　大会以“无线赋能数字经济，频谱筑基产业创新”为主题，聚焦前沿无线电技术和产业发展动态，探讨频谱资源开发利用、提升资源使用效率和综合效益的方法路径。除主论坛外，大会还举办了10场分论坛和1场产业峰会，主题涵盖金砖国家频谱合作、工业互联网与物联网、广播电视、卫星应用与发展、无线电监测、数字集群通信、5G和下一代移动通信、民用无人机通信、对讲机、智慧交通、新一代短距通信。

　　大会发布了两份研究报告。《中国无线经济发展研究报告（2022年）》指出，2021年我国无线经济规模达到6.2万亿元，占GDP比重达到5.4%。《广东省无线电制造业发展报告》显示，2021年广东省规模以上无线电制造业增加值超4500亿元，位居全国第一。会议同期还举行了世界无线局域网应用发展联盟成立仪式。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月21日 12 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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