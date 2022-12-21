本报记者 王伟健 窦瀚洋 李 刚

图①：11月18日，江苏苏州经贸团相城区招商小分队在日本与相关机构会谈。

苏州市相城区商务局供图

图②：12月17日，150多家广东外贸企业的负责人搭乘包机前往迪拜，参加第十三届中国（阿联酋）贸易博览会。

孙韶阳摄（人民视觉）

建设贸易强国，是推动我国经济发展质量变革、效率变革、动力变革以及提高全要素生产率的必然举措，也是建设现代化经济体系的重要内容和迫切要求。日前召开的中央经济工作会议提出，要更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点。

一段时间以来，由于疫情等不确定因素，境内外商贸交流受到一定影响。在各地区各部门的不懈努力下，各项政策适时推出，跨境贸易便利化水平和外贸营商环境得到持续优化。近日，多地政府组织包机，助力外贸企业“出海”参展、会谈，成为稳住外贸基本盘的有益探索。

——编 者

江苏苏州——

“大家的信心增强了”

车间内，机械飞转，一条条生产线开足马力生产；厂房外，几辆黄色的叉车来回穿梭，将一箱箱即将出口到国外的产品装车发运……12月17日下午，江苏苏州伊塔电器科技股份有限公司的厂区里一派热火朝天。“已经有快3年时间没这么忙了。公司参加了苏州经贸团包机赴日本之行，几天下来就拿到了3000多万元的新订单，现在工期排得特别满。”伊塔电器研发经理赵玉明说。

时间回到11月17日，一个由88人组成的苏州经贸团从苏南硕放机场包机飞抵日本东京，这也是近3年来，苏州首次以团队形式赴海外进行商贸交流。通过组团包机，外贸企业能够抓住更多订单，把当地产品卖到全世界；与此同时，政府部门派出的招商小分队也在马不停蹄地开展精准招商，把优质项目、精英人才招引到苏州来。

相城经济技术开发区经济贸易发展局（招商局）局长吴晓莉是这次苏州经贸团相城区招商小分队成员之一。她告诉记者，近年来，相城经开区积极打造日资企业集聚区，越来越多的日资企业选择在这里落户。但近3年来，受疫情影响，一些日资项目进展不太顺利，有的甚至陷入停滞状态。

工芸冲压是一家扎根相城经开区十几年的日资企业。最近一两年，公司需要增资扩产，但由于没法面对面洽谈，电话沟通了一年多也没有取得实质性进展。这次去日本，相城区招商小分队一行人来到大阪市，拜访了工芸冲压在日本的总公司，双方围坐在一起，开诚布公地交流讨论。就这样，仅仅花了两个小时，双方就签订了合作备忘录。

在日本招商的7天时间里，苏州12个招商小分队拜访62家企业和机构，举办3场交流推介会，达成投资意向项目32个，意向投资额18.6亿美元；外贸企业拜访日本客户200余家，争取新订单金额超10亿元人民币。

日本之行只是苏州经贸团包机“出海”的一个开始。12月9日深夜1点，随着一架搭载200多名乘客的东方航空公司客机从南京禄口机场的跑道上缓缓起飞，苏州商务包机欧洲行正式开启。

“此次包机特意选择了深夜1点，就是希望一落地之后便能拜访客户。”苏州市商务局局长孙建江说。在欧洲的时间很短，但安排的活动超过了230场，拜访企业高层、举办招商活动……30个小分队深入欧洲各大城市，争分夺秒抢订单、招项目。

这次欧洲之行，来自常熟的江苏长江纸业有限公司总经理顾丽带了3个行李箱，其中两个装满了公司最新研发设计的产品。出发前，顾丽给自己定了个目标：争取到500万美元的订单。她没有料到的是，赴欧第一天，就从意大利都灵的老客户那里拿下了100万美元的订单。接下来的几天里，顾丽每天都行程满满，订单不断。此次欧洲之行，公司一共拿到了约1500万美元的订单，其中大约有1/3的订单来自新客户。

12月18日，苏州赴欧包机团已回到国内。此次包机赴欧之行，苏州经贸团“满载而归”，30个招商小分队共拜访了325个企业和机构，现场签约项目37个，举办（参加）招商交流会29场，达成意向投资总额59.54亿美元。据苏州市商务局初步统计，随行的外贸企业拜访欧洲客户362家，获得订单约30亿元，主要为出口订单。

前后不到1个月的时间，苏州两次集中包机“出海”，主动寻找市场和发展机遇。“我们要去推介苏州优良的营商环境、完善的产业生态和开放的胸怀。”孙建江说，“通过两次包机，明显感觉到，大家的信心增强了！”

浙江嘉兴——

“一次见面胜过千封邮件”

12月4日，浙江杭州萧山国际机场出发大厅，平湖爱丽贸易公司负责人徐益红，时隔3年重新踏上去日本东京的旅途。“这是我头一回乘坐政府组织的包机，此行我将参加在东京举办的亚洲纺织成衣展，真是充满期待。”徐益红说。

在徐益红周围，各家外贸企业代表在政府专员指导下陆续办理出境手续。近3年没走出国门，大家纷纷拿出压箱底的产品，尽可能带多带全。“一次见面胜过千封邮件，企业想要生存下去，必须走出去。”一位服装企业负责人告诉记者，他恨不得把公司仓库所有款式的衣服都带出去。

这趟商务包机由嘉兴市政府组织，吸引了50家企业共计96人参加。团队在日本东京停留7天，参加亚洲纺织成衣展，开展商务拜访、考察、招商等活动。

“今年7月，我们就想着包机出境，通过线上线下宣传组织，当时有80多人报名，可很快近一半企业就打了退堂鼓。”嘉兴市商务局局长张月琴坦言，“理由也很简单，就是对出国后的不确定性感到担忧。”

在张月琴看来，嘉兴外向型经济程度较高，让企业走出去，把客商引进来，对政府部门来说是当务之急，“想让企业大胆‘出海’，关键还是在于信心，政府必须做好服务。”

为此，嘉兴市政府成立专班，为出行做足了准备。由嘉兴市商务局、外事办公室、卫健委组成的政府公务保障团全程参与服务保障，打消了企业的后顾之忧。

飞机抵达东京时，离展会开幕还有两天半，不少企业负责人就赶往神户、大阪、名古屋等地拜访客户。

3年没见到老客户的徐益红，行李箱里塞满了新产品样品。经过深入交流，她深受启发：“这次主要是了解日本成衣市场的新趋势，现在的日本年轻人偏爱环保产品，成衣原材料多为可再生棉等环保材料。”随后，徐益红第一时间联系国内供应商，打算调整接下来的生产策略。

亚洲纺织成衣展开幕第二天，浙江嘉欣丝绸股份有限公司业务员陆晨辉乘车赶往东京浅草区与意向客户见面。“开幕首日，公司展位就迎来了一单生意，取得‘开门红’，这几天我要把握机会多跑跑。”来到意向客户的专卖店，客户给陆晨辉详细介绍了产品和需求，由于面对面交流比较顺利，对方将需求布料样品打包，让陆晨辉带回国交给工厂做进一步研究。

据介绍，嘉兴近期赴德法、日本经贸团组共开展各类商务活动近30场（次），拜访近50家企业和有关机构，争取意向订单金额超4亿元人民币，达成投资意向项目5个，意向投资额2亿多美元。

“后续我们还安排了近百个团组，组织近万家企业出去抢客商和抢订单。‘双抢’活动为企业和海外客户搭建了载体，从长远来看，这项工作还要不断夯实。”张月琴说。

广东深圳——

“海外客户见面的意愿很强烈”

“公司90%的客户在海外，受疫情影响，近3年我们主要通过视频会议和电子邮件跟客户联系。医疗耗材市场进入高速增长期，海外客户见面的意愿很强烈。”前不久，通过电话，在德国杜塞尔多夫参加国际医院及医疗设备展览会的深圳柏明胜医疗器械有限公司外贸总监陈杰泉告诉记者。

近日，在深圳市商务局的组织下，包括柏明胜医疗器械公司在内的20多家深圳医疗器械企业相关负责人，从蛇口码头集体乘船至香港转机到欧洲，参加世界医疗设备领域极具影响力的国际医院及医疗设备展览会，与海外客户面对面交流。

“深圳组织若干场包机（舱）帮助企业‘出海’，充分发挥政策组合效应和部门联动作用，助力外贸企业抢订单、稳市场。”深圳市商务局对外合作处副处长吴月溪介绍，2022年深圳市商务局将68场境外展会纳入境外展览重点支持计划，常态化支持企业拓展国际市场，目前已协助近1000家深圳企业组团“出海”，近期组织了6次包机（舱）出行。

“本届国际医院及医疗设备展览会上，深圳以市为单位参加，无论是展位面积、参展企业数量和质量，还是科技水平，都是一次在国际同行面前的精彩亮相。”深圳市医疗器械行业协会执行副会长王斌说，组建展团能够帮助行业内中小企业“出海”抢夺商机。

在杜塞尔多夫，柏明胜医疗器械公司不但落实了1000多万欧元的订单，还与合作伙伴谈妥了未来3年的项目转移和开发合作。陈杰泉介绍，在本次展会上，中国企业的整体表现，让国外合作伙伴感受到了中国稳定的市场与不断增强的创新能力。

这次组团参展，深圳市先健心康医疗电子有限公司副总经理邱帅也收获颇丰。得益于公司过硬的产品，加上深圳展团的整体声势，80多个国外机构与邱帅进行了深入沟通，并表示愿意成为公司产品的区域代理。目前，公司从80多个国外机构中层层遴选出24个，作为国际化营销的第一步，同时也将近期海外销售占比从10%提高到30%。

在印度尼西亚雅加达和马来西亚吉隆坡，深圳产品印尼展销中心和马来西亚展销中心日前正式启用，深圳产品供需对接会同时举办，70余家深圳知名品牌企业悉数上阵，吸引了大批当地采购商前来实地看货并现场洽谈对接。

“企业参加政府组织的组团‘出海’参展，深圳市给予80%的机票补贴和50%的展位费补贴，这样的支持力度可谓罕见。”作为2022（雅加达）智能科技展深圳智能制造展团的一员，深圳创维—RGB电子有限公司海外营销总部副总经理兼区域业务部总经理刘党党表示，这次深圳科技企业不仅展示发布了中高端产品，向海外用户展示了“中国智造”的魅力，还与当地政府、商会达成了合作。“我们有信心将失去的时间夺回来，开拓新市场，拓展新商机，步入新的发展阶段。”刘党党说。

“2023年，深圳将组团‘出海’重点支持项目从68场增至105场，支持范围大幅提升，在政策上持续发力，进一步助力深圳企业开拓海外市场。”吴月溪表示。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 07 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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