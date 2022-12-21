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加大促销力度，保障产品供给

海南离岛免税释放消费活力

本报记者  曹文轩
2022年12月21日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　启动“海南离岛免税跨年狂欢季”，安排资金激励免税经营主体，进一步丰富离岛免税市场供给，推动离岛免税品牌、品种、价格与国际三同步……海南省政府联合免税经营主体推出多重举措，优化离岛免税消费环境，在推动市场稳步扩大的同时，进一步激发离岛免税消费活力。

　　“从一些平台反馈的情况看，不少旅客将来琼旅游度假。”海南省商务厅一级巡视员姚磊表示，为进一步释放消费活力，海南于近期启动“海南离岛免税跨年狂欢季”，持续到2023年2月5日（农历正月十五），打造一系列促销活动。

　　据介绍，目前海南共有6家免税经营主体、12家离岛免税店。活动期间，各免税经营主体的促销活动将结合体育竞技、文艺表演、趣味互动等元素，营造多元场景，丰富消费者购物体验。除线下实体店之外，线上商城也将参与活动。各门店均在应用软件“海易办”离岛免税专区发放优惠券，为广大旅客提供更多优惠。

　　在加大促销力度的同时，海南还充分保障产品供给，多措并举激发市场活力。海口美兰国际机场恢复到巴黎、米兰、苏黎世、悉尼等地的多条货运航线，后续还将有序恢复、加密或新开至东南亚、欧美等国际航线，使免税品入岛更加快捷、便利；海口海关深化实施海南离岛免税进口食品化妆品特定附条件放行监管创新模式，实行24小时预约通关、节假日安排专人值班，保障离岛免税进口化妆品食品等热销商品快速验放、及时上架销售。

　　推动全球消费资源集聚，海南积极促进全球企业和品牌共享中国市场，不断扩大消博会溢出效应。10月28日，海口国际免税城正式开业，吸引了800多个国际国内知名品牌入驻，其中包括25个海南免税店首进品牌、78个海南离岛免税中免集团独家品牌；11月27日，海南国际经济发展局牵头的招商团组前往日本，开展为期15天的深度招商推介活动，为日本企业和品牌布局海南提供“一站式”全流程服务。

　　海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心主任刘锋表示，随着国内经济回暖向好，民众消费信心增强，将明显推动海南离岛免税市场全面复苏。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月21日 07 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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