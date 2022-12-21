本报广州12月20日电 （记者富子梅、贺林平）在迎来澳门回归23周年之际，“澳车北上”政策正式落地实施。记者20日从广东省政府新闻发布会获悉：澳门车主只要年满18周岁、持有港澳居民来往内地通行证，就可以申请由其本人登记持有的1辆澳门私家车进入内地牌证。20日14时起开始接受澳门私家车申请，明年1月1日零时起澳门私家车将正式入粤。预计约8万澳门私家车车主可享受这一政策红利。

实施“澳车北上”后，门槛降低更普惠。申请成功后的澳门私家车，将获发电子临时入境机动车牌证，接受大数据管理，不需要像以往“粤港”“粤澳”两地牌车一样加挂金属号牌，也没有投资纳税等各种条件限制。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 07 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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