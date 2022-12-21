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延伸产业链  提升价值链  保障供应链

河南漯河推进食品产业发展

本报记者  王  者
2022年12月21日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　现代化液压翻板装备自动运转，不同等级的小麦在设备的操控下进入相应的原粮仓。随后，工作人员在电脑控制台设定好数据，配麦器根据面粉生产需要，自动抓取分配不同等级的小麦……走进河南省漯河市舞莲面粉有限公司，生产线上一片忙碌，小麦经过50多道加工程序，最终制成面粉。

　　“小麦从出仓到加工成面粉，整个生产过程实现了无尘全封闭全自动，生产线的小麦加工能力大大提升。”舞莲面粉负责人杨帅介绍，公司从合作社集中收购小麦，对小麦进行深加工，不但延长了农产品产业链，还帮助农户增收致富。

　　近年来，漯河市出台措施支持小麦产业化联合体建设，通过延伸粮食产业链、提升价值链、保障供应链，实现稳粮保供与增收增效有机统一，将食品产业打造成漯河特色产业。据统计，2021年，漯河市粮食年深加工能力达600万吨，全市食品产业年营业收入达2000亿元，占河南省的1/6。

　　漯河市以食品企业需求为导向，推动面制品生产企业、面粉加工企业、粮食仓储企业、粮食专业合作社、农科院和育种专家等深度合作，实现专种专收专储专用和优粮优价联结模式。目前，已建成的7个小麦产业化联合体和1个玉米产业化联合体，联合专业合作社和家庭农场82家、食品企业32家，联合体种植户亩均增收100元以上。

　　依靠科技助力，漯河市不断提升农产品价值属性，围绕抢占食品产业链中高端打造研发平台。漯河市食品行业建立省级以上工程技术中心10个，食品企业每年研发新产品400个以上。农业做前端、科技做尾端，漯河市深入推动规模以上工业企业研发活动全覆盖，农产品内在价值提升显著。

　　为确保优质原粮供应，近年来，漯河市坚持藏粮于地、藏粮于技，推进高标准农田建设，保障粮食供应链稳定，助力粮食生产高质量发展。全市累计建成高标准农田201.2万亩，占全市农田总面积的70.6%。2022年，漯河市夏粮总种植面积221.08万亩，总产113.73万吨、平均单产514.43公斤，优质小麦种植面积122.56万亩。

　　截至目前，漯河市已有通过认证的绿色食品82个，获批国家农产品地理标志和全国名特优新农产品12个，建成了小麦、蔬菜、食用菌等八大特色优质农产品基地，培育出临颍小辣椒、舞阳大豆等区域性农产品品牌，为食品加工提供了优质安全的原料保障，农产品供应链坚实稳定。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月21日 07 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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