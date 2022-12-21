本报北京12月20日电 （记者叶紫）人力资源和社会保障部、公安部、民政部等12部门联合印发《关于开展2023年春节期间“春暖农民工”服务行动的通知》，部署了一系列保障农民工出行、就业、收入等方面的暖心举措。

通知提出，交通、铁路等部门要开通绿色通道，为农民工集中购买汽车票、火车票提供便利。按规定落实外出务工脱贫人口交通费补贴。统筹考虑疫情防控要求，对节前在外地务工集中返乡的、节后已确定工作岗位集中外出的农民工，根据实际需要视情提供“点对点”包专车、专列（车厢）等运输服务。

通知要求，以节前提前返乡、节后延迟返岗的农民工为重点，加强动态监测分析，有针对性地加强农民工就业服务。将脱贫人口作为优先就业帮扶对象，帮助尽快实现就业。利用春节假期摸排农民工技能培训意愿，鼓励农民工根据实际需求，通过线上线下等方式参加技能培训。

通知还提出，各地人社部门要指导企业依法合规用工，畅通农民工维权渠道，加大违法惩戒力度，落实拖欠农民工工资争议“快立、快调、快审、快结”长效机制，维护好农民工工资报酬等权益。及时为符合条件的农民工发放失业保险待遇，加强急难救助帮扶，做好留守老人、儿童关爱帮扶。

通知还要求，广泛开展疫情防控知识宣传，为农民工疫苗接种提供便利，做好返乡农民工健康监测等服务。

(责编：袁勃、杨光宇)

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