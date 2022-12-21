新华社北京12月20日电 （记者谢希瑶）据中国政府网20日消息，国务院近日批复同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。

批复要求，按照党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际竞争和合作新优势，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出贡献。

2015年5月，北京成为全国首个服务业扩大开放综合试点城市。2021年4月试点首次扩围，将天津、上海、海南、重庆4省市纳入。业内人士指出，持续扩大服务业开放、增加服务业扩大开放综合试点，有利于形成“1+N”的试点格局，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，建设更高水平开放型经济新体制，对于构建新发展格局具有重要意义。

(责编：杨光宇、袁勃)

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